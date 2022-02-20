Большунова и Якимушкина наградили медалями на церемонии закрытия Игр-2022

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Российских лыжников Александра Большунова и Ивана Якимушкина наградили медалями на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Большунов в марафоне занял первое место, а его партнёр по сборной — второе.

В честь очередной победы Большунова прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Церемония закрытия Игр-2022 проходит на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

Олимпиада стартовала 4 февраля. В рамках соревнований было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине, но с национальным рекордом финишировала на втором месте по общему числу наград.

Ранее сообщалось, что в Пекине началась церемония закрытия Олимпиады 2022 года.