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Трусова сняла свою медаль после вручения на ОИ-2022

18.02.2022, 15:53 |

Российская фигуристка Александра Трусова после награждения по итогам соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине сняла свою серебряную медаль.

Трусова сняла свою медаль после вручения на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

Она это сделала прямо перед общением с журналистами в микст-зоне.

«Где медаль? Сняла. Награждение закончилось, медаль я сняла. Сейчас Аня придёт — покажет», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Трусова заняла второе место на Олимпиаде, набрав 251,73 балла по сумме двух программ. Помимо прочего, Александра стала первой в истории фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

После проката в сети появилось видео, на котором Трусова плачет и говорит, что «никогда больше не выйдет на лёд и ненавидит этот спорт».

Ранее другая российская фигуристка — Анна Щербакова — призналась, что к ней ещё не пришло осознание победы на Олимпиаде.

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