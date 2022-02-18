Щербакова призналась, что к ней ещё не пришло осознание победы на Олимпиаде

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Российская фигуристка Анна Щербакова после церемонии награждения поделилась своими ощущениями от завоевания золотой медали Олимпийских игр в Пекине.

«Как только удалось добраться до телефона — он разрывался от сообщений, звонков. Первым делом позвонила маме — там была вся семья: все смотрели, поздравляли, переживали. Думаю, переживали даже больше, чем я», — сказала Щербакова «Матч ТВ».

По её словам, она даже не спала ночью после возвращения в номер, а поспать ей удалось уже пару часов днём.

«А так всю ночь — в своих мыслях, осознание какое-то пока не пришло. После церемонии награждения вообще без лишних мыслей — просто радость. Успела изучить медаль? Совсем немножко. Уйду с интервью и буду рассматривать», — добавила Щербакова.

Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла другая россиянка Александра Трусова с результатом 251,73 балла.

Ранее сообщалось, что Щербаковой и Трусовой вручили медали за одиночный турнир фигуристок на Олимпиаде.