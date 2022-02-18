Щербаковой и Трусовой вручили медали за одиночный турнир фигуристок на Олимпиаде

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Российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой вручили награды по итогам соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

Церемония награждения состоялась 18 февраля. Щербаковой вручили золотую медаль, а Трусова была удостоена серебряной награды. Кроме того, бронзовую медаль получила японка Каори Сакамото.

Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой, набрав 255,95 балла. Трусова стала второй с результатом 251,73 балла. При этом Александра стала первой в истории фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников заявил, что для него чемпионкой ОИ-2022 является Трусова.