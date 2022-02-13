Развязка в танцах на льду и надежда на чудо в прыжках с трамплина: анонс десятого дня Олимпиады в Пекине

| Борислав Головин

В понедельник, 14 февраля, на пекинской Олимпиаде будет разыграно пять комплектов наград. Российские фигуристы поборются за медали в танцах на льду. Виктория Синицина / Никита Кацалапов постараются по итогам произвольной программы опередить Габриэлу Пападакис / Гийома Сизерона. В бобслее завершаются соревнования в женском монобобе и стартуют — в мужской двойке. А прыгуны на лыжах с трамплина попытаются сотворить новое чудо в командном турнире.

Фигурное катание: ожидание золота

Единственный вид, в котором россияне способны завоевать золото в понедельник — соревнования в танцах на льду в фигурном катании. В ритм-танце Виктория Синицина / Никита Кацалапов заняли второе место, набрав 88,85 балла, и на 1,98 отстали от главных фаворитов Габриэлы Пападакис / Гийома Сизерона.

На первый взгляд разрыв кажется минимальным, но отыграть его в произвольной программе будет очень непросто, тем более именно французы владеют мировым рекордом по оценке в этой части соревнований — 136,58. Да и в этом сезоне они неизменно получали от судей больше, чем россияне, хотя редко принимали участие в официальных соревнованиях, например — 132,61 на этапе Гран-при в Турине и 132,17 — на этапе в Греноболе. Олимпийские чемпионы достигали планки в 130 баллов лишь раз — на чемпионате Европы в Таллине. Тем не менее руки они опускать не собираются.

«Мы соскучились по ребятам (Пападкис и Сизерону — RT), одно удовольствие на них смотреть, это правда. Но столько работы происходит в наших головах, чтобы самим выйти и откататься хорошо, что мы не успеваем думать о баллах и оценках, мы настроены только на себя», — отметила Синицина.

В свою очередь, Кацалапов подчеркнул, что на произвольную программу необходимо выйти спокойными и кататься в своё удовольствие. Верят в итоговый успех отечественного дуэта и многие эксперты. Так, по мнению хореографа Ильи Авербуха, россияне в ритм-танце показали отличный результат.

«У французов очень удачный ритм-танец. Поэтому ни для кого не стало сенсацией, что они победили. Главной задачей было не отпустить их далеко. Наши с этим справились. Такой отрыв отыгрывается в произвольной. Будет гораздо больше возможностей, чтобы нагнать соперников», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Впрочем, нельзя забывать и о американцах Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью и Мэдисон Чок / Эван Бэйтс. Они незначительно отстают от Синициной / Кацалапова и имеют возможность их догнать. Расположившиеся на пятом месте Александра Степанова /

Иван Букин также сохраняют шансы на завоевание медали.

Бобслей: надежда на Гайтюкевича

Первый комплект наград в бобслее будет разыгран в дебютирующей на Олимпийских играх дисциплине женском монобобе. К сожалению, единственная россиянка Надежда Сергеева после первого соревновательного дня не входит даже в десятку лучших. В первой попытке она показала девятое время, а во второй — 13-е и опустилась на промежуточную 13-ю строчку.

Победу с большой долей вероятности одержит опытнейшая спортсменка из США Кейлли Хамфрис. Она родилась в Калгари и большую часть карьеры выступала за Канаду. Однако в 2019-м из-за конфликта с местной федерацией девушка приняла решение соревноваться за США. Под звёздно-полосатым флагом она успела трижды стать чемпионкой мира, в том числе в монобобе в прошлом году, а теперь может подняться на первое место на ОИ и добавить в личную коллекцию третье золото Игр. В Ванкувере и Сочи она выигрывала соревнования двоек.

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По иронии судьбы её главной конкуренткой после первых попыток является канадка Кристин де Брюйн. Однако она уступает бывшей подруге по команде более секунды — колоссальный отрыв для бобслея — и скорее будет думать о том, как не подпустить к себе немку Лауру Нольте и американку Элану Мейерс Тейлор.

Также в понедельник стартует розыгрыш наград у мужчин в двойках. Россию представят две пары: Максим Андрианов и Владислав Жаровцев, а также Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Основные надежды возлагаются на Гайтюкевича, который в текущем сезоне Кубка мира дважды попадал на подиум: выиграл этап в Сигулде и стал третьим в Альтенберге, а также занял третье место в зачёте КМ.

Вот только в Пекине ведущий пилот сборной лишился основного разгоняющего Михаила Мордасова. Тот незадолго до ОИ сдал положительные тесты на коронавирус и едва не остался без Олимпиады. К счастью, недавно он всё-таки прилетел в Китай, но тренерский штаб решил поберечь атлета к соревнованиям четвёрок.

А главными фаворитами смело можно назвать Франческо Фридриха и Торстена Маргиса. Вдвоём на предыдущих Играх в Пхёнчхане они одержали победы как в двойках, так и в четвёрках. В активе 31-летнего пилота значатся ещё и 13 побед на ЧМ. Бросить перчатку ему постарается Джастин Криппс и Кэм Стоунс. Любопытно, что четыре года назад в Пхёнчхане в турнире двоек сложилась удивительная ситуация. Канадцы и немцы по итогам четырёх заездов показали одинаковый результат (3 минуты и 16,86 секунды) и поделили верхнюю ступень пьедестала почёта.

AFP

© Joe KLAMAR

Прыжки на лыжах с трамплина: вера в новое чудо

В понедельник очередное чудо постараются сотворить российские прыгуны с трамплина. На прошлой неделе они уже стали авторами невероятной сенсации, взяв серебро в смешанных командных соревнованиях. На очереди — аналогичная дисциплина у мужчин на большом трамплине.

Честь страны защитят Евгений Климов и Данил Садреев, уже завоевавшие медали в Китае, а также Михаил Назаров и Роман Трофимов. На этапах КМ в Бишофсхофене и Висле сборная дважды заняла седьмое место. А вот на прошлогоднем первенстве планеты отечественный коллектив стал восьмым.

К сожалению, к числу соискателей наград россиян отнести сложно. Им будет крайне тяжело навязать конкуренцию Австрии, одержавшей две победы на этапах КМ, Словении с братьями Цене и Петером Превцами и Японии во главе с одним из сильнейших прыгунов мира Рею Кобаяси.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Фристайл: без шансов на медали

В воскресенье должна была состояться квалификация в женском фристайле сразу в двух видах — слоупстайле и акробатике. Однако соревнования были перенесены на понедельник из-за сильного снегопада. Остаётся надеяться, что он прекратится, и спортсменки выйдут на старт.

Россиянки в число фавориток не входят. В первом виде Анастасия Таталина располагается только на 18-м месте в общем зачёте КМ, а Ксения Орлова — на 20-м. Зато первое золото зимних Игр за 16 лет может взять Эстония. Келли Сильдару одержала две победы на трёх этапах КМ и готова к тому, чтобы подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта.

В акробатике шансов на медали тоже нет. Есения Пантюхова идёт на 19-м месте в зачёте Кубка планеты, а Анастасия Прыткова и Любовь Никитина — в третьем десятке. Они станут свидетельницами разборок за первую строчку двух китаянок — Кун Фаньюй и Сюй Мэнтао.

Кёрлинг: последний шанс для России

Сразу три матча проведут сборные России по кёрлингу. Мужчины после трёх побед подряд постараются сделать подножку одному из главных фаворитов Игр — шведам. Скандинавы брали медали на Играх в Сочи и Пхёнчхане и выиграли три последних первенства планеты. В Пекине же они пока единственные идут без потерь. Если команде под руководством скипа Сергея Глухова удастся сотворить чудо, она сделает широкий шаг по направлению к плей-офф.

Дела женщин складываются куда хуже, ведь они потерпели четыре поражения и сохраняют лишь теоретические шансы на выход в полуфинал. Чтобы не потерять и их, требуется срочно поправлять свою статистику. Сделать это будет непросто, ведь сначала коллектив Алины Ковалёвой встретится с олимпийскими чемпионками Сочи канадками, а затем — с неуступчивыми датчанками. Но в последней встрече россиянки имеют шанс, наконец, добиться успеха и покинуть чистое последнее место.

Gettyimages.ru

© Catherine Ivill

Хоккей: два полуфинала у женщин

В женском хоккейном турнире состоятся два полуфинальных противостояния. Пока всё идёт к тому, что золото ОИ в седьмой раз из семи оспорят Канада и США. Впрочем, «звёздно-полосатые» едва не прервали эту серию, в четвертьфинале столкнувшись с упорным сопротивлением Чехии. Они пропустили первыми и дожали неуступчивых соперниц только в концовке — 4:1. Теперь одного из фаворитов ждёт встреча с ещё одной крепкой командой – трёхкратным бронзовым призёром ОИ Финляндией.

А Швейцария, на предыдущей стадии выбившая из борьбы Россию, попробует навязать конкуренцию «Кленовым листья». Впрочем, сделать это будет практически нереально. Канадки в группе одержали четыре победы, в том числе над США, а в четвертьфинале забросили 11 безответных шайб в ворота Швеции.