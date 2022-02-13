Загитова считает, что история Валиевой покрыта мраком

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой с положительной допинг-пробой.

«Мы даже на взводе. Сказали, что 11 февраля нам скажут. Целый день ты ждёшь-ждёшь-ждёшь, а потом они говорят: «Мы переносим». К спортсмену прежде всего должно быть какое-то уважение, понимание», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Она также добавила, что история Валиевой с допинг-пробой покрыта мраком.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что Валиева даст показания в CAS по видеосвязи.