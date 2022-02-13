Журова: мы стали единственной страной с медалями в девяти видах на ОИ-2022

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на бронзу российской конькобежки Ангелины Голиковой на Олимпиаде в Пекине.

«Благодаря сегодняшнему выступлению в конькобежном спорте мы стали единственной страной с медалями в девяти видах спорта. Уникальное достижение!» — цитирует Журову «Чемпионат».

Россиянка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль по конькобежному спорту на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Таким образом, сборная России расположилась на седьмой позиции в медальном зачёте Олимпиады-2022 (четыре золота, пять серебра и восемь бронзы).

Ранее Сергей Трофимов прокомментировал выход российских конькобежцев в полуфинал командных соревнований на зимней Олимпиаде в Пекине.