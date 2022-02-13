Фуркад назвал поворотный момент в мужской гонке преследования на Олимпиаде-2022

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поделился впечатлениями от мужской гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Гонка проходила в экстремальных условиях. Йоханнес потерпел неудачу на первой стойке, попав в сильный порыв ветра. Отнёс бы это к поворотному моменту гонки. Кентен воспользовался возможностью, чтобы реализовать великолепную стрельбу после порыва», — цитирует Фуркада Nordic Magazine.

Победу в гонке преследования одержал француз Кентен Фийон Майе с результатом 39 минут 7,5 секунды. Он стал двукратным чемпионом Пекина. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (+28,6). Третий — россиянин Эдуард Латыпов (+35,3).

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