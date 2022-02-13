Хофер рассказал о борьбе с Латыповым за бронзу на Олимпиаде-2022

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Итальянский биатлонист Лукас Хофер рассказал о борьбе с россиянином Эдуардом Латыповым за бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Слёзы подступали, потому что я был очень близок к подиуму. Весь последний круг я надеялся и верил, но мне не хватило нескольких толчков на последних подъёмах. Латыпов обернулся, увидел меня и ещё раз добавил», — сказал Хофер после гонки.

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования на 12,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе с результатом 39 минут 7,5 секунды. Он стал двукратным чемпионом Пекина. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (+28,6).

Ранее сообщалось, что Логинов, Латыпов и Цветков побегут масс-старт на Играх-2022.