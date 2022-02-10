Медаль Елистратова и бойкот от Вяльбе: чем запомнился пятый день Игр в Пекине

| Екатерина Бредина

Российские спортсмены завоевали одну награду в пятый медальный день Олимпиады в Пекине. На третью ступень пьедестала почёта на дистанции 1500 метров поднялся шорт-трекист Семён Елистратов. Мужские сборные по хоккею и кёрлингу с переменным успехом начали групповые этапы, а девушки не смогли проявить себя в сноуборд-кроссе. При этом президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам за их неподобающее поведение.

Слёзы счастья Елистратова

В среду, 9 февраля, единственную для России медаль на Олимпиаде завоевал шорт-трекист Семён Елистратов на своей коронной дистанции 1500 м. В конькобежца верили небезосновательно: в этом виде программы на Играх в Пхёнчхане он финишировал третьим, а в нынешнем сезоне расположился на второй позиции в общем зачёте Кубка мира.

Начало соревнований в Пекине для лидера сборной России сложилось не лучшим образом. Сначала дисквалификация эстафетной команды в миксте, а затем неудача в отборочном забеге на 1000 м. Поэтому у некоторых возникли опасения и по поводу любимой дисциплины спортсмена.

Впрочем, сам атлет держался уверенно. «Неважно, поражение сегодня или победа, я иду до конца. Я в любом случае приехал сюда бороться», — говорил он журналистам, и слово сдержал.

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Четвертьфиналы на «полторашке» для россиян сложились удачно: помимо Елистратова, финишировавшего вторым, прошёл дальше Денис Айрапетян. В следующем раунде Семён проехал вторым за корейцем Хван Дэ Хоном, сумев удержать позицию и избежать столкновений и падений. Его соотечественник, увы, остался в шаге от главного забега вечера. По идее стартовать в нём должны были шесть человек, но судьи раздули протокол участников до десяти.

Елистратов стартовал в первом ряду и сразу обозначил свои намерения, выбравшись на удобную для решающей атаки позицию. Однако подняться выше третьего места он не смог, хотя на выходе из последнего поворота пытался опередить Стивена Дюбуа. Увы, в итоговом протоколе его отделили от канадца 0,013 секунды, а победу отпраздновал Хван Дэ Хон. После забега Семён не сдержал слёз, но они проступили на его глазах от радости.

Россияне завоевали бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на третьей Олимпиаде подряд. В 2014-м на пьедестал почёта поднимался Виктор Ан, в 2018-м и 2022-м — Елистратов.

Также в шорт-треке в среду проходили квалификационные забеги у женщин. На дистанции 1000 метров не смогла отобраться в четвертьфинал Софья Просвирнова. Россиянка упала вместе с представительницей Казахстана Ольгой Тихоновой. Позже, после просмотра столкновения, судьи дисквалифицировали спортсменку за нарушение правил. Давая интервью журналистам, девушка расплакалась от обиды на себя.

«Ошибка была простая — там нечего было рассматривать: я пошла на обгон и риск, у меня не было достаточной скорости. Эмоций очень много, сложно сейчас что-то говорить. Я постараюсь бежать лучше... очень много ошибок, очень разочарована», — объяснила Софья в эфире «Матч ТВ».

Без Просвирновой за медали на дистанции 1000 метров будут бороться Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова. Не лучшим образом выступили россиянки и в эстафете, команда смогла отобраться только в финал B.

Медальное затишье

В других видах программы рассчитывать на награды в среду отечественным спортсменам было сложно. С надеждой российские болельщики следили за санным спортом, где определялись победители в двойках. Однако сенсации не произошло. Александр Денисьев и Владислав Антонов финишировали восьмыми с отставанием 1,439 секунды от победителей — немцев Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта. Как признались после финиша спортсмены, на медаль они не рассчитывали.

«Перед этой Олимпиадой мы ставили перед собой задачу максимум сделать на старте и максимум выжать на трассе в плане прохождения по ровным траекториям с минимумом ошибок. Эту задачу мы выполнили, но отрывы от лидеров всё равно большие, сами можете это увидеть. Поэтому на медаль мы здесь и не надеялись. В техническом плане провал большой, надо что-то искать», — объяснил Антонов.

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Куда более непредсказуемо сложилось лыжное двоеборье. Главным фаворитом соревнований считался Йоханнес Лампартер. 20-летний австриец лидирует в общем зачёте Кубка мира и в прошлом году занял два первых места на ЧМ в Германии. Однако молодость и волнение не позволили спортсмену продемонстрировать весь свой потенциал. После прыжков с трамплина он занимал лишь пятое место, а первым на лыжню вышел японец Рёта Ямамото.

В тени находился и Винценц Гайгер. Олимпийский чемпион Пхёнчхана в эстафете после первого вида программы отставал от лидера на минуту и 26 секунд. Однако, как оказалось, и такой отрыв можно отыграть, если соревнуешься в двоеборье. Немец обошёл всех тех, кто бежал перед ним и выиграл первую личную медаль на Играх. Россияне же не смогли попасть даже в первую тридцатку.

Не рассчитывали на медали болельщики национальной команды и в женском сноуборд-кроссе. Лучший результат в нём в итоге показала Александра Паршина, пробившаяся в четвертьфинал турнира. Не обошлось в данном виде программы без пугающего падения. В своём первом заезде в плей-офф Вендула Хопьякова во время входа в один из поворотов зацепилась за доску россиянки Кристины Пауль, после чего упала и осталась лежать на трассе. Спортсменке потребовалась помощь врачей, которые эвакуировали девушку с трассы на носилках. При этом чешка, к счастью, находилась в сознании.

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© Wang Haofei/XinHua

В дисциплине фристайла биг-эйр у мужчин и в горнолыжном слаломе у женщин россияне в среду не выступали, а чемпионами стали норвежец Бирк Рууд и словачка Петра Влхова, соответственно. Таким образом, в медальном зачёте национальная команда опустилась на восьмую строчку с активом в две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. На первое место выбралась Германия (5—3—0).

Мужские сборные России по хоккею и кёрлингу с переменным успехом начали групповые этапы. Если первые сумели склонить чашу весов на свою сторону во встрече со Швейцарией, благодаря заброшенной за 2,7 секунды до конца первого периода шайбе, то вторые уступили в экстра-энде США, хотя дважды по ходу матча вели и имели возможность не доводить дело до нервной концовки.

Норвежцы обидели Вяльбе

Тем временем, войну норвежским журналистам объявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По её словам, издание NRK должно принести извинения национальной команде за материал о победе Александра Большунова в скиатлоне.

«Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им всё сказала. Не буду больше общаться. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых законов. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их лыжников, которых было немало. Почему мы об этом не говорим? А вы на ходу придумываете инфоповоды. Поэтому — нет. Всё! Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Поддержал Вяльбе и бронзовый призёр ЧМ-2001, член президиума ФЛГР Сергей Крянин.

«Поддерживаю своего соратника. Не она была инициатором этого конфликта. Зачем эти провокации, которые нервируют наших спортсменов? Эти разговоры не ведут к улучшению честности борьбы. И мы должны как-то оградить наших ребят от нападок. Я надеюсь, что они не обращают внимания на такие выпады со стороны иностранной прессы, и даже если до них какая-то информация доходит, пропускают всё мимо ушей. Зная наших спортсменов, я думаю, они не будут придавать какого-то большого значения, ведь это обычные разговоры, без доказательств. Им нужно сосредоточиться на результате, неважно, что происходит вокруг», — заявил Крянин в беседе с RT.