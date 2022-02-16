Новый вызов: Большунов с Терентьевым и Ступак с Непряевой борются за медали в командном спринте

| Владимир Зайвый

В Чжанцзякоу продолжаются соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине. После триумфального выступления в эстафетах подопечные Елены Вяльбе попытаются завоевать ещё две медали в командном спринте. Александр Большунов и Александр Терентьев должны оспорить титул с норвежцами Эриком Вальнесом и Йоханнесом Клебо, а Юлия Ступак и Наталья Непряева — навязать борьбу шведкам, финкам и немкам. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.