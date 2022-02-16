Новый вызов: Большунов с Терентьевым и Ступак с Непряевой борются за медали в командном спринте

В Чжанцзякоу продолжаются соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине. После триумфального выступления в эстафетах подопечные Елены Вяльбе попытаются завоевать ещё две медали в командном спринте. Александр Большунов и Александр Терентьев должны оспорить титул с норвежцами Эриком Вальнесом и Йоханнесом Клебо, а Юлия Ступак и Наталья Непряева — навязать борьбу шведкам, финкам и немкам. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
А сменят их Йоханнес Клебо, Йони Мяки и Ришар Жув. Интересно будет узнать, кто четвёртым пройдёт в финал, этого могут добиться сразу несколько команд.
Поехали! Начался мужской забег! На первом этапе бегут Эрик Вальнес, Ийво Нисканен и Юго Лапалю.
У мужчин первый полуфинал стартует в 11:15. В нём оценим готовность Норвегии, Финляндии и Франции.
Всё, официально — сборная России в финале женского командного спринта. Ступак и Непярева поборются за медали в 12:15 мск. Норвегия, Финляндия и Швеция тоже побегут в решающем забеге. Двумя добравшимися по времени командами стали Франция и Польша.
Непряева и Ступак прошли в финал командного спринта 👏— Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2022
Наши лыжницы показали лучшее время в полуфиналах. Классно! 🔝 pic.twitter.com/iDtNHbvhAe
Польки и француженки всё-таки отвалились. Так что ждём дружный финиш Непряевой, Сундлинг, Фаллы и Пярмякоски.
Сократилась группа до шести лыжниц. Кроме четырёх главных команд, за финал ещё борются Франция и Польша. Впереди ещё три этапа.
По итогам двух этапов по-прежнему сохраняется группа лидеров из восьми лыжниц. Видимо, никто не хочет тратить силы на ускорение, предпочитая ждать, пока кто-то сам отстанет.
Пока спокойно проходит гонка, с четвёркой лидеров бегут ещё несколько лыжниц, но скоро они должны будут отстать. Как это уже сделали спортсменки из Греции, Бразилии и Литвы.
Поехали! Ступак побежала добывать путёвку в финал.
Сундлинг и Дальквист взяли золото и серебро в личном коньковом спринте, а также бронзу в эстафете. Нисканен и Пярмякоски были второй и третьей в классической разделке. Венг и Фалла пока ничего не завоевали, но норвежки всегда опасны.
Во второй гонке будет целое созвездие лыжниц. Кроме Ступак и Непяревой, старт возьмут шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, финки Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски, норвежки Тириль Венг и Майкен Касперсен Фалла.
Первый полуфинал закончился. Германия, США, Австрия и Швейцария выходят в финал напрямую. Запоминаем время 23:43,9 и 24:03,7 — это пятый и шестой результат Китая и Канады, который надо превзойти, чтобы тоже пройти дальше из другого полуфинала.
С ван дер Графф явно что-то не то, свой последний этап она провалила, отстав сразу на 22 секунды. Не похоже, что сегодня швейцарки будут на что-то претендовать. В этом забеге только США, Германия и Австрия заслужили борьбу за медали.
Фендрих сократила отставание от Диггинс, Зауэрбрай и австрийки Лизы Унтервегер до пяти секунд. Дальше уже начинается пропасть. Похоже, что первая четвёрка финалисток определена, но нужно ещё провести два этапа.
Бреннен, Хенниг и Штадлобер первыми приходят на смену этапа, они привезли около 12 секунд остальным девушкам. Швейцария замыкает первую четвёрку. Словения проигрывает уже 35 секунд, и это сенсация.
Бреннен и Шталдобер ведут гонку на третьем этапе из шести. Лыжница из Китая смогла подключиться к основной группе, а у Уревц возникли какие-то проблемы, она заметно отстаёт.
Пока гонка проходит без сюрпризов, только канадки держатся в первой шестёрке, остальные команды уже ощутимо отстают. Турция так и вовсе почти минуту проиграла за полтора километра.
Швейцарки и словенки являются серебряными и бронзовыми призёрами последнего чемпионата мира. Но там командный спринт проходил коньковым стилем.
Диггинс четыре года назад была олимпийской чемпионкой в этом виде, а в Пекине выиграла линчую медаль, но и она в обоих случаях могла не бежать классикой.
Хенниг и Зауэрбрай можно назвать главными специалистками по классическому стилю в этом забеге — они им бежали в недавней эстафете, которая принесла немкам серебро.
Штадлобер в Пекине стала бронзовым призёром в скиатлоне, благодаря этому у Австрии есть шансы выйти в финал.
Поехали! Первый забег в командном спринте стартовал. В финал выходят четыре первые команды, а ещё две добираются по времени после второго полуфинала.
Россиянки выступят во втором полуфинале, а пока посмотрим, как пройдёт первый. В нём обращаем внимание на американок Рози Бреннен и Джесси Диггинс, швейцарок Лорин ван дер Графф и Надин Фендрих, словенок Эву Уревц и Анамарию Лампич, немок Катарину Хенниг и Катерину Зауэрбрай, австриек Терезу Штадлобер и Лизу Унтервегер. Все они достойны выхода в финал.
Начнутся соревнования с женских полуфиналов, первый забег стартует в 10:15 мск. Дальше определят финалистов мужчины, и уже затем, в 12:15 и 12:45 мск, состоятся главные забеги.
Формат командного спринта отличается от всех других дисциплин. Оба члена каждой команды должны пробежать спринтерскую дистанцию 1,5 км по три раза. Сначала проводятся полуфиналы, а затем разыгрываются медали в финале, куда выходят по десять лучших пар. Одному лыжнику может понадобиться пробежать в сумме 9 км за день, так что дистанционная подготовка тоже очень важна.
It's time for the Women's team sprint semi-finals! @TeamUSA is going for a second straight GOLD.— NBC Olympics (@NBCOlympics) February 16, 2022
Tune in NOW on @USA_Network & @peacockTV#WinterOlympics \\ #WatchWithUS
💻: https://t.co/DaRR18atEapic.twitter.com/LTv5icrkB3
Командный спринт — самая молодая лыжная дисциплина на Олимпийских играх. Она входит в программу с 2006 года. Российские спортсмены ни разу не оставались без медалей в ней, но и золото не выигрывали. У девушек в активе только бронза 2010 года.
А у мужчин выступят обладатели двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой медалей Пекина. Большунов пока ни разу не опускался здесь ниже второго места, а Терентьев был третьим в коньковом спринте, притом что специализируется он как раз на классическом стиле.
Составы российских пар можно назвать оптимальными. У женщин выступят две олимпийские чемпионки в эстафете, которые в ней бежали классическим стилем — такой же ход нужен будет сегодня. Непярева к тому же является серебряной медалисткой скиатлона и занимала четвёртое место в «разделке» всё той же классикой.
Сегодня пройдут и мужские, и женские соревнования. Сборную России представят Юлия Ступак и Наталья Непряева, а также Александр Большунов и Александр Терентьев.
Доброе утро! На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжается розыгрыш медалей в лыжных гонках. Сегодня RT проведёт для вас текстовую онлайн-трансляцию соревнований в командном спринте. Полуфинальные забеги стартуют уже в 10:15 мск.