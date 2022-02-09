Терентьев признался, что его посещали мысли не ехать на Олимпиаду в Пекине

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Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине Александр Терентьев рассказал, что сомневался в поездке на Игры 2022 года.

«У меня были такие моменты, когда я думал, что всё уже, нет смысла ехать никуда, нужно завязывать сезон и готовиться к следующему», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что начал паниковать после того, как травма, полученная в Италии, долго не заживала.

Напомним, что 8 февраля норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл золотую медаль в спринте. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине.

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