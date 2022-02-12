Ступак призналась, что ей хотелось замахнуться палками на соперниц во время эстафеты

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Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о своём выступлении в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Хотелось бы второй круг получше пройти, но торкнуло. Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было», — сказала Ступак «Матч ТВ».

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа для отечественных лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев включил песню в честь Степановой в эфире эстафеты на Олимпиаде.