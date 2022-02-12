Губерниев включил песню в честь Степановой в эфире эстафеты на Олимпиаде

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время эфира женской лыжной эстафеты на Олимпиаде в Пекине включал песни в честь победы сборной России.

Когда стало понятно, что российская команда выиграет гонку, комментатор включил песню группы «Тату» — «Нас не догонят». Позже в честь финишёра сборной Вероники Степановой он включил композицию «Я люблю тебя, ты слышишь, Вероника».

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа для отечественных лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Степанова показала себя классным бойцом в лыжной эстафете на ОИ-2022.