Бородавко: Степанова показала себя классным бойцом в лыжной эстафете на ОИ-2022

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу женской команды в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Все просто молодцы! Чётко справились с заданием, не поддались эмоциям. У Тани были сложности, но это не принесло много проблем. Вероника Степанова показала себя классным бойцом. Очень мудро прошла дистанцию и зрело провела финиш. Наконец-то всех прорвало!» — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Российская команда в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевала золотые медали, пробежав дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Это первая победа для отечественных лыжниц в эстафете на Играх с 2006 года.

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков заявил, что был уверен в победе российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде-2022.