Легков был уверен в победе российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде-2022

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о золотых медалях женской российской сборной в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я ещё вчера был уверен, что они выиграют, уверен был в этом. Можно было по-разному представлять победу — была непредсказуемая гонка, потому что кого-то накрывало, кого-то отпускало, но всё равно у нас был запас», — цитирует ТАСС Легкова.

По его словам, Вероника Степанова всё сделала грамотно на финишном спурте.

Женская сборная России по лыжным гонкам 12 февраля завоевала золото в эстафете на Играх-2022.

За сборную России в эстафете приняли участие Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Ранее Ступак призналась, что еле доехала до финиша в эстафете на Олимпиаде.