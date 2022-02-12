Легков был уверен в победе российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде-2022

«Я ещё вчера был уверен, что они выиграют, уверен был в этом. Можно было по-разному представлять победу — была непредсказуемая гонка, потому что кого-то накрывало, кого-то отпускало, но всё равно у нас был запас», — цитирует ТАСС Легкова.
По его словам, Вероника Степанова всё сделала грамотно на финишном спурте.
Женская сборная России по лыжным гонкам 12 февраля завоевала золото в эстафете на Играх-2022.
За сборную России в эстафете приняли участие Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Ранее Ступак призналась, что еле доехала до финиша в эстафете на Олимпиаде.