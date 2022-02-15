Сорин объяснил, почему вывести Степанову на пик формы оказалось проще, чем его жену

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Тренер сборной России Егор Сорин объяснил, почему ему оказалось проще вывести на пик формы лыжницу Веронику Степанову, а не свою жену Татьяну.

«Выход на пик — это плавный процесс, точно так же как и сход. Мы работали в этом сезоне с Вероникой очень точечно. У неё по ходу сезона было не такое большое количество стартов, как у той же Тани. На отборе мы на пик формы не выходили — не было такой задачи. Два этапа Кубка мира в Норвегии и Давосе она прошла достаточно легко и снова погрузилась в тренировочный режим. Поэтому, собственно, и выводить на пик Степанову оказалось намного проще. Как и делать несколько подъёмов формы по ходу сезона, снижая и увеличивая нагрузку. Это позволяло время», — сказал Сорин в интервью RT.

Он также отметил, что плюсом стал молодой организм Степановой. Однако главным преимуществом Вероники над остальными лыжницами было то, что она не заявлялась на очень многие соревнования, на которых обязательно нужно себя проявить.

«Почему Татьяна подошла к Играм не в самом оптимальном состоянии? Причин много, но однозначного ответа у меня пока нет. Занять более высокое место на «десятке» классикой (Сорина была на этой дистанции десятой. — RT) отчасти помешали лыжи, но даже со скидкой на инвентарь Таня не показала тот бег, на который реально способна. Были допущены определённые ошибки в подготовке. Например, сразу после «Тур де Ски» мы заехали на высоту. 4 января закончилась многодневка, а пятого мы уже поднялись на 2000 м. Нужно было дать спортсменам возможность пять-шесть дней побыть внизу после соревнований и восстановиться, но это я понял уже задним числом», — добавил Сорин.

Ранее Сорин рассказал об ошибке лыжника Сергея Устюгова в спринте на Олимпиаде.