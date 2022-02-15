Сорин рассказал об ошибке Устюгова в спринте на Олимпиаде

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Тренер сборной России Егор Сорин признался, что решение о включении лыжника Сергея Устюгова в состав мужской команды в эстафете на Олимпиаде вместо Артёма Мальцева не было однозначным.

«Артём Мальцев или Сергей Устюгов? Собирались по этому поводу, да. Каждый тренер высказал свою точку зрения. Всё, что могу сказать, — решение не было однозначным. Хотя голосования тоже не было», — сказал Сорин в интервью RT.

Он отметил, что Устюгов и сам говорит о своей главной ошибке в спринте: там он настраивался только на финал, а не на борьбу за него, за что и поплатился.

«Не нужно было себя беречь? По мне, да. Хотя Устюгова я тоже понимаю: он приехал в Пекин, чтобы бороться за медали, и хотел оставить все силы в спринте именно на решающий старт», — добавил Сорин.

Ранее Сорин заявил, что норвежская лыжница Тереза Йохауг вообще не выглядит в классике на голову выше соперниц на ОИ.