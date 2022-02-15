Тренер сборной России: Йохауг вообще не выглядит в классике на голову выше соперниц на ОИ

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о появлении трёхкратной олимпийской чемпионки Терезы Йохауг на втором этапе эстафеты в команде Норвегии на Играх в Пекине.

«Так у норвежцев просто не было никакого иного выхода — у них проблема с классистами. Не знаю почему, но Тереза вообще не выглядит здесь, в классике, на голову выше соперниц. Может быть, ей просто не подходит трасса. Здесь пологие, длинные подъёмы, на которых нужно катить, а не бежать, как привыкла Тереза, спуски тоже длинные, а там у преследовательниц есть возможность отдохнуть», — сказал Сорин в беседе с RT.

Он отметил, что в скиатлоне Йохауг смогла оторваться только перед пит-стопом, а в разделке на 10 км классическим стилем едва не проиграла финке Кертту Нисканен.

«Но других спортсменок, которых можно было бы поставить на классический этап, у Норвегии реально не было. По норвежкам могла ударить акклиматизация? У девочек это стопроцентно так. Убери Йохауг — никого вообще не останется. Парни потихоньку выкарабкиваются, и я предполагал, если честно, что в эстафете они дадут нам бой. Тоже был вопрос первого этапа: Эмиль Иверсен до этого не стартовал, в горах он обычно не слишком хорошо себя чувствует, но как раз от него в той гонке зависело очень многое. Если бы он сумел усидеть за Алексеем Червоткиным, всё могло пойти совсем иначе. Круг здесь слишком коварный. Можно начать быстро, как начала Ступак, и потом просто загнаться. Юлю ведь реально накрыло на своём этапе очень сильно. Просто шведку накрыло ещё сильнее», — подчеркнул Сорин.

Ранее он отреагировал на ответ Вероники Степановой шведскому обозревателю Томасу Петтерссону, который заявил о возможном использовании сборной России запрещённых мазей для лыж со стороны.