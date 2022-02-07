Обладатель Кубка Стэнли, сын Мальгина и знаменосец Дании: что нужно знать о соперниках российских хоккеистов на ОИ-2022

| Сергей Стариков

Сборная России по хоккею сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией на групповом этапе олимпийского турнира в Пекине. Команда Филипа Пешана занимает четвёртое место по числу представителей КХЛ, а также располагает обладателем Кубка Стэнли Давидом Крейчи. Цвета швейцарцев защищают самый возрастной игрок соревнований — Андреас Амбюль и сын советского хоккеиста Альберта Мальгина — Денис. Основные надежды скандинавов связаны с бывшими легионерами НХЛ Миккелем Бёдкером и Франсом Нильсеном.

12 игроков КХЛ и лучший снайпер Кубка Стэнли-2011

В отсутствие десанта из Национальной хоккейной лиги Чехия укрепилась в статусе главного соперника России по группе B олимпийского турнира. Ранее побороться с ней за это звание могла Швейцария, однако без игроков калибра Романа Йоси, Тимо Майера и Кевина Фиалы её шансы на завоевание прямой путёвки в четвертьфинал заметно понизились. Подопечные Филипа Пешана также лишились многих звёзд, но пострадали значительно меньше. В основном благодаря гостеприимству КХЛ, собравшей у себя многих ярких игроков из этой страны.

Всего в итоговой заявке сборной Чехии оказалось 12 представителей КХЛ — третий результат среди участников Олимпиады, если не считать Россию. По этому показателю она уступает лишь Финляндии (18) и Китаю (25), чья заявка на 100% состоит из хоккеистов «Куньлуня».

Из игроков континентального первенства полностью сформирована вратарская бригада, в которой оказался действующий обладатель Кубка Гагарина Шимон Грубец. А в оборонительной линии лишь одно из семи мест было отдано спортсмену Экстралиги. Им стал Томаш Кундратек из «Оцеларжи», непродолжительное время защищавший цвета «Вашингтон Кэпиталз».

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В распоряжении у Пешана оказался довольно мощный по именам, опытный состав, костяк которого составили бывшие легионеры НХЛ. Среди них можно упомянуть форварда Михаэла Фролика, выбранного под общим десятым номером на драфте 2006 года и отыгравшего 858 матчей в лиге за разные клубы. Бывший нападающий «Бостона», «Сент-Луиса» и «Баффало» Владимир Соботка прерывал заокеанскую карьеру на выступление за омский «Авангард». После возвращения в НХЛ чех получил тяжёлую травму колена в столкновении с Никитой Кучеровым в ноябре 2019 года и выбыл до конца сезона, а затем перебрался в Европу.

Самый возрастной в чешской команде — обладатель Кубка Гагарина-2015 Роман Червенка, а статус первой звезды сборной носит Давид Крейчи. В отличие от Фролика он был выбран лишь под занавес второго раунда драфта, но добился гораздо больших успехов в НХЛ. Он провёл 15 лет в составе «Бостона» и по ходу восьми сезонов набирал более 50 очков в регулярных чемпионатах. Дважды «зажигал» форвард и в плей-офф. В 2011 году он помог «Брюинз» выиграть Кубок Стэнли, став лучшим снайпером и бомбардиром турнира (12 + 11), а в 2013 году вновь набрал больше всех очков (9 + 17). Правда, в обоих случаях «Конн Смайт Трофи» прошёл мимо. В первом случае он достался голкиперу Тиму Томасу, во втором — Патрику Кейну.

Сейчас Крейчи выступает за скромный «Оломоуц», но явно пребывает в неплохой форме. Об этом говорят 17 голов и 19 передач в 41 матче за середняка чешской Экстралиги, которые позволяют ему занимать 15-ю строчку в гонке бомбардиров. К слову, среди прочих в списке сильнейших его опережают Филип Хлапик, Михал Булирж, Лукаш Пех и 36-летний Томаш Плеканец. Однако ни один из них не получил вызов в сборную на Олимпиаду.

Сын российского хоккеиста и самый возрастной игрок Олимпиады

Если Чехия является одним из лидеров по числу представителей КХЛ в составе, то в заявке Швейцарии таких игроков не оказалось вовсе. И дело не в отсутствии доверия к легионерам. Сейчас в лиге нет ни одного швейцарского хоккеиста, а за всю историю в ней успели поиграть лишь трое: обладатель Кубка Стэнли голкипер Мартин Гербер, защитник Горан Безина и Свен Андригетто. Последний попал в заявку сборной, но в качестве форварда «Цюрих Лайонс», а не «Авангарда».

В 2019 году Андригетто пополнил состав омского клуба и рассматривался как один из потенциальных лидеров. В его послужном списке был опыт выступлений за «Монреаль» и «Колорадо», а также серебро ЧМ-2018. Однако в «Авангарде» карьера сложилась неудачно. В дебютном сезоне он набрал лишь 27 (13 + 14) очков в 56 встречах регулярки, после чего контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию. От самого высокооплачиваемого игрока (90 млн рублей в год) явно ожидали большего.

После возвращения на родину Андригетто взбодрился, пусть и ненадолго. В первом сезоне он набрал 55 (27 + 28) очков в 52 встречах, но уже во втором заметно сдал. Поэтому в Пекине одной из главных надежд Швейцарии является не он, а его одноклубник Денис Мальгин. Сын советского хоккеиста Альберта Мальгина был выбран на драфте НХЛ 2015 года и пробовал свои силы за океаном, но закрепиться там не сумел. Если во «Флориде» он относительно стабильно появлялся на льду и отмечался результативными действиями, то в восьми матчах за «Торонто» не набрал ни одного очка.

В нынешнем сезоне он является лучшим бомбардиром Национальной лиги среди швейцарских хоккеистов (16 + 28) и ведёт «Лайонс» к десятой победе в турнире, а также надеется помочь сборной успешно выступить в Пекине.

«На турнире будет несколько сильных команд, но у нас рассчитывают как минимум на медаль. Это будет хороший результат. В последние годы сборная Швейцарии хорошо играла на чемпионатах мира, завоёвывала серебро», — сказал Мальгин «Спорт-Экспрессу».

Помимо него можно выделить экс-защитника «Нэшвилла» Янника Вебера, двукратного серебряного призёра чемпионатов мира, голкипера Рето Берру, но особо внимания заслуживает 38-летний Андреас Амбюль — самый возрастной участник хоккейного турнира Игр. Для форварда «Давоса» Олимпиада в Пекине станет пятой в карьере — до настоящего момента ни одному швейцарскому хоккеисту не удавалось добиться подобного.

Знаменосец сборной Дании и участник Кубка мира-2016

В пятёрку самых возрастных хоккеистов Олимпиады также входят канадец Эрик Стаал, финн Валттери Филппула, латвиец Лаурис Дарзиньш и датчанин Франс Нильсен. За свою продолжительную карьеру Нильсен успел не только попробовать силы в НХЛ, но даже принять участие в Матче всех звёзд. В 2017 году он попал в команду Атлантического дивизиона, но позитивным тот опыт назвать сложно. В первой же встрече сборная уступила соперникам из Столичного дивизиона во главе с Александром Овечкиным (6:10), а сам уроженец Хернинга не отметился ни голами, ни передачами.

Впоследствии он провёл ещё четыре года в НХЛ, дослужился до звания ассистента капитана «Детройта» и лишь после этого вернулся в Европу — в немецкий «Айсберен». Но даже после этого остался одним из самых уважаемых спортсменов страны, что подтвердил выбор его в качестве одного из знаменосцев сборной Дании. Компанию ему составила двукратный призёр ЧМ по кёрлингу Мадлен Дюпон.

На Нильсене список заметных хоккеистов датской команды не заканчивается. К таковым вполне можно отнести ещё одного бывшего энхаэловца Миккеля Бёдкера, также защищавшего цвета сборной Европы на Кубке мира 2016 года. Он довольно рано покинул Северную Америку и отправился покорять Швейцарию, но и там не демонстрировал высокой результативности.

Петер Регин был одним из лидеров «Йокерита» и в 2018-м помогал ему добраться до полуфинала Западной конференции КХЛ, но через пару лет он покинул Хельсинки. 35-летний центрфорвард не разучился ассистировать партнёрам, но с голами всё обстоит хуже. В нынешнем сезоне он забросил всего три шайбы за швейцарскую «Амбри-Пиотту».