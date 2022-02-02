Женская сборная России по хоккею заявила всего 19 спортсменок на ОИ-2022

Об этом сообщает сайт Федерации хоккея России (ФХР).
Напомним, что женская команда была на изоляции с 31 января по 2 февраля. Тренировки девушек возобновятся 3 февраля.
1 февраля организаторы отменили два контрольных матча с участием женской сборной России: против Чехии и Китая. Причиной такого решения стали два положительных теста в составе российской команды.
На групповом этапе Олимпийских игр россиянки сыграют с командами Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).
Ранее Синицина и Кацалапов появились на тренировке командного турнира ОИ-2022 в Пекине.