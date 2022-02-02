Губерниев похвалил Жамнова и Ковальчука за организацию отдельного рейса для хоккеистов

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин одним самолётом с другими спортсменами.

«Жамнову и Ковальчуку аплодирую! Они нашли возможность и организовали рейс, не выбивая средства из разных фондов и бюджета ОКР, нашли спонсоров, и сборная полетит отдельно», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что сборная России по хоккею потребовала предоставить им отдельный борт, отказавшись лететь в одном самолёте с другими спортсменами. Вместе с тренерами и персоналом в составе сборной России 78 человек.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России в группе сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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