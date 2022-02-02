Быков — об отдельном самолёте для хоккеистов: всё идёт из соображений безопасности

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на отказ мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин одним самолётом с другими спортсменами.

«Я думаю, что всё идёт из соображений безопасности спортсменов, а не от «мы такие крутые, великие, дайте нам отдельный самолёт». Всё только ради безопасности», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что раньше спортсмены летали на соревнования вместе и были рады познакомиться друг с другом. По мнению Быкова, финансовые издержки от отдельного самолёта несравнимы с инфицированием команды.

Сборная России по хоккею потребовала предоставить им отдельный борт, отказавшись лететь в одном самолёте с другими спортсменами. Вместе с тренерами и персоналом в составе сборной России 78 человек.

Ранее Кожевников поддержал решение сборной России по хоккею не лететь в одном самолёте с другими спортсменами.