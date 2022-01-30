Три разгрома и встреча с Грузией: сборная России уверенно стартовала на ЧЕ по футзалу

Сборная России по футзалу пробилась в плей-офф чемпионата Европы в Нидерландах. На групповом этапе она одержала три победы с общим счётом — 16:2 над Словакией, Хорватией и Польшей. Самым результативным игроком команды стал нападающий «Тюмени» Артём Антошкин, забивший пять мячей и трижды ассистировавший партнёрам. В четвертьфинале подопечные Сергея Скоровича померятся силами с Грузией, а в случае успеха — встретятся с победителем противостояния Украины и Казахстана.

Каток для соперников

На чемпионат Европы в Нидерланды сборная России по мини-футболу приехала с желанием реабилитироваться за неудачу на прошлогоднем первенстве планеты. Тогда она неожиданно завершила борьбу уже на стадии четвертьфинала, в серии пенальти уступив Аргентине.

Более того, подопечных Сергея Скоровича смело можно было назвать одними из главных фаворитов турнира, ведь начиная с 2010-го они не опускались ниже третьего места. Трижды подряд, в 2012-м, 2014-м и 2016-м, они доходили до финала, но неизменно терпели поражения: дважды от Испании и один раз от Италии.

На групповом этапе команда полностью подтвердила свой статус, одержав три победы с общим счётом 16:2. Она забила больше всех мячей — 16, опередив Испанию (15) и Казахстан (14), и пропустила меньше всех — 2.

Впрочем, россиянам изначально повезло со жребием. Они попали в одну группу с не хватающими звёзд с небес Словакией, Хорватией и Польшей. Первые и вовсе дебютировали в финальной стадии крупного турнира. «Шашечные» десять лет назад добрались до полуфинала ЧЕ, но после смены поколений таких результатов не демонстрировали. Наконец, поляки, если и выходили на первенство континента, вылетали в первом же раунде.

Пожалуй, проблемы у фаворита возникли лишь в начале стартовой встречи со словаками. Они неожиданно пропустили уже на третьей минуте, но ещё до перерыва не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Во втором же тайме подопечные Скоровича добили оппонента — 7:1.

Затем последовала практически идеальная игра с Хорватией, которая завершилась очередной крупной победой России — 4:0. Так, сборная повторила собственный рекорд: забила в двух первых играх ЧЕ 11 мячей, а заодно заранее гарантировала себе путёвку в четвертьфинал. Наконец, в заключительном противостоянии россияне не оставили шансов полякам, которые ещё имели возможность выйти в плей-офф, — 5:1. Впрочем, Скорович призвал раньше времени не хвалить подопечных.

«Команда работает каждый матч и каждый тайм, настроена на результат. Поэтому давайте пока обойдёмся без промежуточных итогов и сделаем это, когда добьёмся большого результата. А мы должны это сделать, потому что очень этого хотим и давно готовы к этому. Сегодня у нас единение в команде, а наша цель — высокая и осязаемая. Мы должны работать плечо к плечу», — приводит слова тренера официальный сайт АМФР.

Неожиданный лидер сборной

А для болельщиков настоящим откровением стала игра в Нидерландах Артёма Антошкина, который впервые приехал на ЧЕ. Форвард давно вызывается в сборную, но прежде не играл в ней настолько важной роли. Опытный футболист скорее считался «первым парнем на деревне» в «Тюмени», цвета которой защищает больше десяти лет.

Однако уже на ЧМ-2021 нападающий продемонстрировал, что способен проявить себя на более высоком уровне. Свидетельством тому стал гол в четвертьфинале с Аргентиной, позволивший сравнять счёт. А на чемпионате Европы он превратился в лидера национальной команды.

Артём проявил себя как настоящий «киллер», идеально реализующий свои моменты в самый важный миг. В матче со Словакией именно он восстановил статус-кво на табло, а затем добил соперника, оформив хет-трик. В следующих встречах Артём неизменно получал место в стартовой пятёрке благодаря травме Эдера Лимы. И своим шансом он полностью воспользовался: дважды поразил ворота хорватов и столько же раз ассистировал партнёрам в противостоянии с Польшей.

Отрадно, что после группового этапа форвард «Тюмени» лидирует в гонке бомбардиров турнира наряду с Биржаном Оразовым из сборной Казахстана. Также Антошкин с тремя пасами входит в число лучших ассистентов команды, уступая лишь капитану Сергею Абрамову (4).

«Это мой первый чемпионат Европы, давно хотел на нём выступить, но никак не получалось. На этот раз удача улыбнулась мне в первой же игре. Но это не то, к чему мы стремимся, нужно идти дальше. Мы высоко подняли планку, и теперь необходимо её придерживаться», — поделился впечатлениями Антошкин.

Достойно проявил себя и самый юный футболист сборной России — Антон Соколов. 22-летний нападающий «Синары» оформил дубль во встрече со Словакией, а также огорчил Польшу.

Непробиваемый вратарь

Перед началом континентального первенства болельщики гадали, кто займёт место на последнем рубеже отечественного коллектива — опытный Георгий Замтарадзе или молодой одноклубник Соколова Дмитрий Путилов. Скорович сделал выбор в пользу последнего — и не прогадал.

Пусть у 27-летнего голкипера в первых матчах оказалось не так много работы — в нужный момент он выручал партнёров. Так, непросто ему пришлось в начале игры со Словакией, когда соперник быстро открыл счёт и попытался увеличить своё преимущество. Если бы не сейвы Путилова, положение россиян могло стать куда более тяжёлым.

А во встрече с Хорватией Дмитрий впервые в карьере отыграл на ноль на чемпионате Европы, несколько раз выручив свою команду и не позволив балканцам возродить интригу. Наконец, непростым получилось и начало второго тайма в матче с Польшей, когда оппонент сократил отставание в счёте до минимума. Поляки в полном составе пошли вперёд, но не смогли пробить Путилова.

Таким образом, в его активе лишь один пропущенный мяч — от словаков. Во встрече последнего тура Себастьян Лешчак отличился с пенальти. Шанс отразить его тренерский штаб дал Замтарадзе, но тот справиться с задачей не сумел. Вратарь КПРФ также выходил на замену в концовке первой игры, но тоже ничем не запомнился.

Уменьшение зависимости

Принято считать, что сборная России крайне зависима от натурализованных бразильцев. На всех крупных турнирах они играли ключевую роль и делали в команде погоду. Но в Нидерландах легионеры пока проявляют себя не так ярко. Как уже говорилось, Эдер Лима, выступающий под флагом страны с 2009-го, травмировался после первой же игры. Место нападающего в заявке занял Андрей Афанасьев. На площадке же партнёра достойно заменили Антошкин и Соколов.

Другой ветеран Робиньо на групповом этапе довольствовался одним голом и двумя результативными передачами. К тому же в самом дебюте встречи с Хорватией он получил повреждение после грубого фола со стороны соперника. К счастью, к игре с Польшей Робиньо вернулся на площадку.

На чемпионате Европы за сборную также дебютировали Европы Паулиньо и Нандо. Первый поразил ворота хорватов, а второй помог отличиться партнёру в стартовом туре.

Остаётся надеяться, что легионеры продемонстрируют более высокий класс на стадии плей-офф.

Интересные расклады

Куда сложнее национальной команде придётся в матчах на вылет. В другую половину сетки плей-офф попали действующие чемпионы мира португальцы, хозяева из Нидерландов, украинцы, итальянцы и казахстанцы.

Но Россия до последнего рисковала в четвертьфинале встретиться с Испанией. Перед заключительным туром группового этапа семикратные чемпионы Европы располагались на втором месте в квартете D в двух очках позади Грузии. Усложнила им жизнь неожиданная ничья с Азербайджаном.

Однако в очной встрече фаворит не оставил ни малейших шансов грузинам, забив в их ворота восемь безответных мячей и одержав самую крупную победу на турнире. Таким образом, в первой стадии плей-офф отечественный коллектив встретится с неуступчивым дебютантом финальной стадии ЧЕ.

В полуфинале, если удастся добиться успеха, ждёт противостояние с ещё одной командой с постсоветского пространства — Украиной или Казахстаном. Больше шансов на победу у последних, которые на ЧМ-2021 добрались до полуфинала и едва не завоевали медали. Тем более в строю остались все натурализованные звёзды: вратарь Игита, Тайнан и Дуглас Жуниор.

Что касается Украины, то сборная в шестой раз подряд вышли в четвертьфинал континентального первенства. Чтобы решить задачу, им хватило всего трёх очков. Сначала украинцы уступили хозяевам (2:3), затем разгромили Сербию (6:1) и в последнем туре с минимальным счётом уступили Португалии. В результате положительная разница забитых и пропущенных мячей позволила им финишировать вторыми.