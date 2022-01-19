«Не нравится — может не смотреть»: как в мире фигурного катания отреагировали на критику со стороны блогера Мэддисона

Блогер Илья Мэддисон Давыдов во время онлайна на своём канале заявил, что не считает фигурное катание спортом, и негативно высказался о людях, которые за ним следят. За болельщиков и спортсменов заступилась заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. Она посоветовала не реагировать на слова человека, который просто хочет привлечь к себе внимание. Хореограф Илья Авербух назвал сказанное глупостью, а призёр олимпийских игр Ирина Слуцкая предложила стримеру просто не смотреть выступления девушек, если они ему не нравятся.

Фигурное катание в России в последние годы стало одним из самых популярных видов спорта. Однако далеко не всем сегодня это нравится. Так, известный блогер Илья Мэддисон Давыдов во время стрима для подписчиков негативно высказался о том, в каком виде выходят на лёд девушки во время своих выступлений.

«У нас в стране целый культ фигурного катания, где бабы реально выглядят, как будто они в мини-юбках выше трусов и в стрингах. Разве это не так? Прыгает какая-нибудь Загитова, которой 15 лет, и тысячи домохозяек обсуждают, как будто это спорт. И сидят какие-то мужики-подпивасы: «Да-а-а, тройной лутц». Это омерзительно. Это такое лицемерие», — сказал блогер.

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Заявление Давыдова не осталось незамеченным и вызвало резонанс в мире фигурного катания. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила, что таким образом Мэддисон просто захотел привлечь к себе внимание.

«Мало ли кто какой бред несёт. На такие высказывания лучше вообще никак не реагировать. Он специально для реакций людей и говорит это всё. Очередной придурок, который хочет привлечь к себе внимание, вот и всё», — заявила она в интервью «Спорт-Экспресс».

В похожем ключе рассуждал и призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух, работающий постановщиком программ в том числе и на популярном телешоу «Ледниковый период».

«Очередная глупость от непонятного человека, который называет себя блогером. Боже, пора понять, что, комментируя каждый раз тупые высказывания недалеких людей, мы делаем им только лучше. Надо просто игнорировать их слова. Это единственный способ борьбы с глупостью», — приводит слова Авербуха Sport24.

Ещё более жёстко высказался двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин. Он призвал не обращать внимания на слова Давыдова.

«Да и хрен с ним, прости господи. Кто он такой вообще? Я такого даже знать не знаю. Какой-то очередной ноунейм», — заявил специалист.

Более развёрнуто по поводу слов Ильи высказался комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Он отметил, что фигурное катание — это тот вид спорта, который объединяет миллионы людей.

«Единственное, что хочу сказать как человек, преданный домохозяйкам и прекрасным телезрительницам: такие зрители, как вот этот «Мэдисон Сквер Гарден», не понимают, что когда у телевизора домохозяйка-женщина, это значит, что рядом садятся дети, родители, мужья-подкаблучники и все такое прочее, потому что женщина — это главный человек в любой семье. Поэтому я всегда горжусь тем, что мои репортажи смотрит большое количество домохозяек, и фигурное катание я люблю, как и любой другой вид спорта. А блогеры на то и блогеры, чтобы как-то обращать на них внимание. Решил ли он на этом хайпануть? Наверное, да. Вы мне сказали про него, я не знаю, кто этот прекрасный человек, поэтому назовем его «Мэдисон Сквер Гарден», хотя это, на самом деле, дворец и памятник, а тут какой-то просто пацанчик что-то рассказывает», — отметил Губерниев.

Такого резонанса не ожидал и сам Давыдов. Как признался блогер, он неоднократно негативно высказывался про биатлон, однако никогда никто так бурно его не критиковал.

«Если Вам нравится, как девочки в стрингах прыгают, то, пожалуйста, это ваше право. Только не надо говорить, что я испорченный и вижу то, чего там нет. Нужно быть слепым, чтобы этого не замечать. Есть же пилонный спорт, и там тоже, наверняка, есть соревнования для 15-16-летних. И если я буду считать, что это «дичь», то я тогда испорченный? Не предлагаю выступать в панталонах, просто запретить и отменить. А все деньги пустить на развитие футбола, так как его смотреть интереснее. И Никите Мазепину купить мерседес, чтобы он стал чемпионом мира в «Формуле-1» наконец», — заявил Илья во время своего следующего стрима.

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По мнению Давыдова, такая реакция, возможно, вызвана тем, что на фигурное катание по-другому могут посмотреть здравомыслящие люди и ввести, например, какую-то форму для женщин.

«Я не слежу за этим видом спорта, меня не возбуждают 14-летние девочки в стрингах. У меня нормально всё с психикой. Помню времена, когда прыгали взрослые женщины — Слуцкая, Бутырская. Я был ещё школьником. Это можно было смотреть. Но на детей — неинтересно», — добавил Мэддисон.

Призёр Олимписких игр Ирина Слуцкая, которую в качестве примера упомянул Давыдов, не разделила мнение блогера. По её словам, он просто не нашёл, за что ещё зацепиться.

«Давайте теперь обращать внимание на трусы, открытую грудь и т.д. Наденем на девушек чёрные костюмы, закроем лицо. Оставим только глаза. У меня нет желания комментировать все эти странные высказывания. Я хочу смотреть на фигурное катание через призму его изящества и грации. А вашего блогера нужно познакомить с Александром Васильевым, который бы ему объяснил, что такое стиль и красота. Я смотрю на выступления девушек как на спорт высших достижений, где должно сочетаться всё: техника спортсмена, насыщенность программы, музыка, образ, костюм. А не через призму груди и возраста. Если ему так не нравится, может не смотреть или представит, что они старше», — отметила Слуцкая в беседе с RT.

Кроме того, двукратная чемпионка мира посчитала некорректным сравнивать её выступления с теми, которые демонстрируются сегодня, поскольку фигурное катание ушло далеко вперёд.

«Как можно сравнивать 2002 год, когда выступали мы, и 2022-й? Мы же не сравниваем первые айфоны с сегодняшними версиями или кнопочные телефоны с современными. Тогда мы делали свои костюмы из того, что удавалось найти, сами клеили стразы. Сегодня же они создаются совершенно по-другому», — добавила Слуцкая.