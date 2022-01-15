Носки Гаврикова со свинками, велотренажёр для Латыпова и откровения Малафеева: околоспортивные события недели

Мохамед Салах снялся для нового номера журнала GQ, а Андрей Ещенко сначала опубликовал, а потом удалил из Instagram откровенную фотографию. Вячеслав Малафеев рассказал об экстриме во время шоу «Звёзды в Африке». Эрик Лессер удивился реакции российских любителей биатлона на свою помощь Эдуарду Латыпову. Обезьянка Кэти вбросила шайбу на одном из матчей НХЛ, а Владислав Гавриков пришёл на матч в забавных носках со свинками, полученных от поклонницы. Об этих и других околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Непризнанный гений Салаха

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах снялся для февральского номера GQ, который выйдет с фотографией футболиста на обложке. Журнал посвятил египтянину большую статью, рассказывающую о его становлении в спорте, об идеалах и стремлениях. В подзаголовке говорится, что Салах — лучший игрок мира, «просто мир пока не признал этого».

Один из ярких эпизодов жизни Мохамеда, многое говорящий о спортсмене, связан с его детством и тем, как будущая звезда футбола добирался до тренировки и обратно. Ему приходилось ехать до спортивной базы на четырёх автобусах, и дорога в одну сторону занимала больше четырёх часов — в два раза дольше, чем само футбольное занятие. Сейчас Салах признаётся, что не считал это чем-то из ряда вон выходящим, потому что хотел добиться успеха в спорте и прилагал для этого максимум усилий.

И теперь, находясь на футбольной вершине, Мохамед не забывает о том, через что ему пришлось пройти. Он активно занимается благотворительностью, а однажды уговорил отца не выдвигать обвинения против воришки, который украл из машины их семьи около £1500. Салах решил дать молодому человеку шанс на новую жизнь.

«Я это [воровство] не поддерживаю, но уверен, что кражу он совершил по веской причине. Я чувствую, что он сделал это не просто так. На вопрос моего отца полицейские ответили, что этот парень был очень беден и в жизни у него ничего не было. Поэтому я сказал: «Просто помоги ему и оставь в покое», — рассказал футболист.

Также Салах признался, что хотел бы выиграть «Золотой мяч», но не слишком зацикливается на этом трофее. Пока же 29-летнего футболиста ни разу не включили даже в тройку претендентов. В 2021 году он занял только седьмое место в голосовании.

«Если меня спросят, мотивирует ли это меня на достижения [я отвечу]: «Да, конечно». Я совру, если скажу, что об этом не думал. Нет, я думаю. Я хочу быть лучшим игроком в мире. Но даже если я не выиграю [«Золотой мяч»], у меня в жизни всё будет хорошо. У меня всё в порядке, всё отлично», — заявил форвард.

Пост Хабиба об отце

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, посвящённый отцу Абдулманапу. На фото — половинки их портретов, соединённые в одно лицо.

«Отец», — подписал фотографию Хабиб.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года после длительного пребывания в больнице на фоне заболевания коронавирусом. Ему было 57 лет. За свою карьеру заслуженный тренер России воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе своего младшего брата Нурмагомеда и сына Хабиба. За эти достижения он был включён в Книгу рекордов нашей страны.

Рука помощи Лессера

Пример настоящей спортивной солидарности продемонстрировал биатлонист Эрик Лессер. После того как россиянин Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира в Германии и сел на двухнедельный карантин, немец отправил в гостиницу соперника велотренажёр, чтобы тот мог продолжать тренировки, несмотря ни на что.

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«Как атлет, я понимаю, что карантин перед Олимпийскими играми — это очень плохо. Я живу в Оберхофе, и у меня есть любое оборудование, которое можно представить. С моей стороны было бы правильно помочь ему. Для меня это не сложно, поэтому я дал ему велотренажёр, платформу для тренировок. В этом нет ничего особенного», — цитирует биатлониста «Матч ТВ».

В свою очередь, Латыпов поблагодарил коллегу, заметив, что такой благородный поступок соперника доказывает: все биатлонисты — одна семья. В своём Instagram 27-летний спортсмен опубликовал фото на том самом велотренажёре.

«Подготовка продолжается, всё хорошо. Спасибо всем за поддержку, в первую очередь близким, команде, тренерам. Спасибо Эрику Лессеру за помощь, вот это настоящая биатлонная семья! Жду своего скорейшего возвращения, берегите себя», — написал россиянин.

Не остались равнодушными к поступку немца и российские фанаты биатлона, которые написали в его Instagram несколько тысяч комментариев с благодарностями. Спортсмен был шокирован таким вниманием к своей персоне.

«По-моему, я не сделал ничего особенного: если спортсмен попадает в такую ситуацию в моём родном городе, и я могу ему помочь, я обязательно помогу. Я хотел бы сказать большое спасибо российским болельщикам за их сообщения, но в этом нет необходимости», — сказал Лессер.

Гавриков и носки со свинками

Ещё более трогательная история произошла в НХЛ. Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков пришёл на игру с «Чикаго Блэкхоукс» в смешных носках, которые получил от юной болельщицы в обмен на свою клюшку. А началось всё ещё перед домашней встречей с «Нью-Джерси Девилз», на которую 13-летняя Джейси Снайдер пришла с плакатом, где было написано: «Эй, Влад! Заметила, что ты любишь клёвые носки! Обменять тебе одну пару на клюшку?»

Гавриков заинтересовался, получил носки с изображением летающих свинок и приехал в них на следующий матч.

«Я надеялась, что он их наденет. Он вроде прикольный парень, который может их носить. На разминке он всегда смеётся и балагурит. Я вообще сама живу на свиноферме. Свинки — это наша тема», — сказала Снайдер.

sock game on point 🎯 pic.twitter.com/wpRrncm35s — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) January 11, 2022

Свинки стали не единственной животной темой этой недели НХЛ. Необычная церемония состоялась перед началом матча между «Анахаймом» и «Детройтом»: торжественное вбрасывание шайбы произвела обезьяна-капуцин Кэти — талисман бейсбольной команды «Лос-Анджелес Энджелс», которая базируется в Анахайме. Это та самая обезьянка, которая снималась в культовом сериале «Друзья», а также во многих американских фильмах, в том числе «Парке Юрского периода» и медиафраншизе «Звёздный путь». А маскотом бейсбольного клуба она «работает» уже 21 год.

Стринги Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко на днях решил продемонстрировать миру едва заметные стринги, в которых он принимает водные процедуры. Соответствующая фотография появилась у него в Instagram и вызвала целый шквал эмоций у публики. Конечно, не обошлось без шуток.

Также по теме Ещенко: готовлюсь к новому этапу — взял конспекты Тедеско и Карреры Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился своими планами на будущее после завершения карьеры футболиста.

«Старый, тебя-то куда понесло», — написал в комментариях экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко.

А полузащитник казанского «Рубина» Владислав Игнатьев назвал фото шок-контентом.

Журналист и блогер Василий Уткин прошёлся по провокационному снимку футболиста у себя в Telegram-канале.

«Андрей Ещенко на каникулах, похоже, сделал себе татуировку стрингов», — написал он.

Позже 37-летний футболист удалил фотографию из аккаунта, а через несколько дней объявил о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу в «Спартаке». Впрочем, два этих факта вряд ли между собой связаны, но стоит признать, что новый этап в карьере Ещенко начался весьма экстравагантно.

«Любимый» коктейль Малафеева

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал подробности своего участия в шоу «Звёзды в Африке», победителем которого он стал. По его словам, это был особенный опыт.

«Поехал я туда просто потому, что, с одной стороны, засиделся немного, стало скучно, захотелось разнообразия. Люблю путешествовать, а тут такая возможность. А ещё я знал, что практически не будут кормить, и понимал, что обязательно похудею», — рассказал бывший спортсмен в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Отвечая на вопрос, что «самое извращённое» из еды ему пришлось попробовать во время проекта, Малафеев вспомнил коктейль, «который состоял из антилопьего жира, рыбьих глаз, жабр и какого-то протухшего кальмарового соуса».

«Эта смесь офигенна, если ты хочешь прочиститься. Я в этот день... потерял много. Сказал: «В эту часть туалета никому не заходить», — со смехом поделился 42-летний голкипер.

По слухам, именно с участием в шоу связан развод Малафеева с женой Екатериной, о котором Вячеслав объявил в ноябре прошлого года. Впрочем, супруги не делятся никакими подробностями семейного раздора, который привёл к расставанию. А недавно экс-зенитовец опубликовал в Instagram фото с певицей Ольгой Бузовой, которая была ведущей «Звёзд в Африке». Это породило шквал слухов о новом романе.

«Кайфуем, жизнь одна», — подписал снимок из Куршевеля Малафеев.

Бузова же пошутила, что это «классный фотошоп».

«Слава, мне ещё замуж выходить», — написала она, сопроводив неоднозначную фразу несколькими смеющимися смайликами.

То ли теледиве не понравился собственный вид на фото, то ли она боится быть им скомпрометированной.