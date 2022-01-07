Изоляция в Оберхофе: Латыпов пропустит этап КМ по биатлону из-за положительного теста на коронавирус

Эдуарда Латыпова не допустили до участия в пятом этапе Кубка мира по биатлону из-за положительного ПЦР-теста. Повторный анализ, провёденный в четверг, только подтвердил полученные ранее данные. Как сообщил старший тренер сборной России Юрий Каминский, всем остальным представителям национальной команды не грозит карантин, поскольку спортсмен проживал в одноместном номере. В то же время, проведение гонок в Оберхофе до последнего дня оставалось под вопросом из-за тёплой погоды и проливного дождя.

Бессимптомный коронавирус

После перерыва на новогодние праздники Кубок мира по биатлону продолжается этапом в немецком Оберхофе. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в мире Международная федерация биатлона (IBU) существенно ужесточила протоколы COVID-19 для своих январских мероприятий. В частности, всем участникам соревнований необходимо сдавать ПЦР-тесты для входа в «пузырь» и дополнительный анализ (ПЦР и антиген) после адаптации. В Германию организация отправила свою собственную лабораторию, чтобы гарантировать бесперебойную процедуру тестирования.

Сборная России заехала в Оберхоф несколько дней назад, успешно сдав все необходимые анализы. Однако в четверг утром стало известно, что очередной ПЦР-тест Эдуарда Латыпова оказался положительным. Его оперативно изолировали от команды.

Новость стала большой неожиданностью для отечественного коллектива. Как рассказал тренер сборной России Сергей Башкиров, накануне биатлонист, занимающий пятое место в общем зачёте Кубка мира, наравне со всеми принимал участие в тренировке и не испытывал проблем со здоровьем.

«Удивлены, что Эдуард сдал положительный тест. При том, что никаких симптомов нет. Это, наверное, всё, что можно сказать по этой ситуации. Вчера у Эдуарда также не было никаких симптомов», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, в свою очередь, сообщил, что национальная команда ведёт переговоры с IBU и организацией здравоохранения по сдаче дополнительного теста на коронавирус Латыповым.

«Сразу же после получения результатов сделали два анализа на антиген. Они были отрицательными. Мы сразу же начали переписываться с местной организацией здравоохранения и IBU для того, чтобы Эдуарду разрешили пересдать тест. Такие случаи были. Сейчас мы общаемся. Меры мы приняли сразу: он живёт в отдельном номере, никаких проблем не было его изолировать. Сейчас делаем всё возможное, чтобы как можно скорее сдать тест. Я склонен считать, что это был ложноположительный результат», — заявил специалист.

При этом под вопросом оказалось и участие всей сборной России в гонках, запланированных в Оберхофе. Как сообщили в IBU, решение по переводу на карантин национальной команды принимают органы здравоохранения Германии.

«Всё, что происходит с положительно протестированным человеком и его контактами, находится в руках властей. Местные органы здравоохранения отслеживают контакты, и решение о карантине ещё не принято. Все 550 вступительных тестов ПЦР, которые должны были пройти члены команды (включая спортсменов, тренеров, официальных лиц и технических специалистов), чтобы попасть в пузырь соревнований, были отрицательными», — приводит «Матч ТВ» официальный ответ IBU на запрос.

Поскольку окончательное решение по сборной России не было принято, в четверг команда провела тренировку в обычном режиме. На ней отсутствовал только изолированный от остальных Латыпов. Все с нетерпением ждали результатов повторного ПЦР-теста спортсмена, который ему всё-таки разрешили сдать.

До Олимпиады время ещё есть

Однако очередной анализ вновь оказался положительным. Таким образом, Эдурад точно пропустит гонки в Оберхофе и, скорее всего, в Рупольдинге. Под большим вопросом участие россиянина в последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира в Антхольце.

По мнению комментатора Дмитрия Губерниева, поскольку коронавирус у биатлониста бессимптомный, он никак не скажется на подготовке к Играм в Пекине.

«В спорте говорят, что должен быть большой талант и очень важно вовремя заболеть. Хорошо, что это случилось сейчас, а не во время Олимпиады. Будет время поправиться. Я уверен, что он всё равно один из главных претендентов на медали в Пекине, несмотря на свои январские приключения», — сказал журналист в интервью «Чемпионату».

К счастью, пока отправлять на карантин остальных представителей команды не будут, как это произошло в Нидерландах с российскими конькобежцами, приехавшими на чемпионат Европы. Как объяснил Каминский, Латыпов жил в одноместном номере и близкого контакта с ним ни у кого не было.

«Закрывают только тех, с кем заболевший общался больше 15 минут», — подчеркнул специалист.

Однако карантин всё-таки возможен. По информации Губерниева, вся сборная России сдала внеочередные тесты и многое теперь зависит от них.

«Если будет ещё один положительный анализ, весь коллектив могут закрыть и на старт не выпустить… Такие ныне времена… Всем здоровья!» — написал комментатор в своём Telegram-канале.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, отсутствие Латыпова не сильно скажется на выступлении национальной команды в Оберхофе. Эдуард уже точно отобрался на Олимпиаду, и теперь у других спортсменов появилась возможность зарекомендовать себя.

«У нас в сборной есть сильные ребята. Тот же Саша Логинов, есть молодые спортсмены. Плюс подъехали (Антон) Бабиков и (Максим) Цветков. Глядишь, может, и у них появится возможность проявить себя. Так что, опять же, ничего страшного не случится, если Латыпов не выступит на этом этапе Кубка мира. Трагедии не будет. Другое дело, чтобы у него со здоровьем все нормально было, чтобы Эдуард не заболел серьёзно коронавирусом, это куда более важная вещь. А во всём остальном я больших проблем не вижу», — сказал Васильев.

Капризная природа

Надо отметить, что до последнего дня под вопросом оставалось само проведение соревнований в Оберхофе. Вплоть до среды, 5 января, была плюсовая температура и периодически шёл дождь, поэтому организаторы заблаговременно приняли решение перенести мужской спринт с 6-го числа на 7-е. Трассу планировалось восстановить за счёт накопленного снега. Как обещал глава оргкомитета этапа Томас Греллманн, ничто не должно было помешать проведению соревнований.

«Мы смогли восстановить трассу ночью к тренировкам, также будем работать над ней в преддверии стартов. Насчёт искусственного снега переживать не стоит, потому что его достаточно на складе», — заявил Греллманн.

На тренировки погодные условия тоже повлияли. Во вторник биатлонисты не смогли из-за дождя выйти на стадион и занимались в лыжном тоннеле. Однако во второй половине дня в среду и в четверг столбик термометра наконец-то опустился ниже нуля, и выпал снег. Поэтому никто уже не сомневался, что к спринту всё будет готово.

Отметил существенное изменение качества трассы за день до гонок начальник сервис-бригады сборной России Александр Печерский. По его мнению, организаторами была проведена колоссальная работа, также помог и выпавший накануне снег.

«Слово «разительно», наверное, здесь не подойдёт. Проще оценивать по какой-то шкале: если вчера состояние трассы было между двойкой с плюсом и тройкой с минусом, то сейчас это твёрдая четвёрка с плюсом. Колоссальная работа проделана, к тому же помог выпавший вчера снег. Все неровности, шероховатости и камни были убраны. Трасса стала однородной, на всех участках дистанции ровное скольжение. Организаторы выжали максимум из того, что могли в целом. Большое им спасибо», — сказал специалист.