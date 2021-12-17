«Мой рецепт — сохранять концентрацию»: Василевский побил рекорд НХЛ для вратарей по количеству побед в календарном году

Андрей Василевский отразил 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» и помог «Тампе-Бэй» выиграть со счётом 2:1. Эта победа позволила действующему обладателю Кубка Стэнли возглавить турнирную таблицу, а российскому голкиперу — побить достижение Марка-Андре Флёри, державшееся 12 лет. Он отпраздновал 63-й успех в календарном году, чего раньше не удавалось ни одному вратарю в лиге.

После не самого удачного старта в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Андрей Василевский набрал отличную форму и продолжает помогать «Тампе-Бэй» прокладывать путь к третьему чемпионскому титулу подряд. В последних восьми матчах «Лайтнинг» одержали семь побед при одном поражении.

Очередные очки команда Джона Купера набрала в домашнем противостоянии с «Оттавой». Сама по себе вывеска матча вряд ли вызвала бы повышенное внимание, если бы в прошедшие выходные именно «Сенаторз» не нанесли поражение «Тампе», прервав таким образом пятиматчевую победную серию. Правда, в той встрече ворота «Лайтнинг» защищал канадский голкипер Брайан Эллиотт.

В отчётный вечер его сменил Василевский. Впрочем, матч всё равно получился крайне непростым. Стартовый период остался за гостями, которые открыли счёт на 16-й минуте — отличился Тома Шабо. Канадец обыграл Райана Макдону и убежал один на один с голкипером, отправив шайбу точно под перекладину. Василевский в данном эпизоде выручить команду не смог.

Хозяева переломили ход встречи во втором периоде, сумев провести две голевые атаки. Сначала Алекс Киллорн восстановил равновесие на табло, а спустя 12 минут цели достиг бросок защитника «Лайтнинг» Виктора Хедмана. Швед реализовал большинство.

В третьем периоде «Оттава» стремилась отыграться, но все попытки соперника уверенно пресекал Василевский. Российский вратарь в этом матче отразил 25 бросков по своим воротам и в очередной раз вписал своё имя в историю НХЛ. Голкипер одержал 63-ю победу в 2021 году. Ранее ни одному вратарю за всю историю лиги не удавалось выиграть столько матчей за календарный год.

Прежний рекорд принадлежал Марку-Андре Флёри, который в 2009 году в составе «Питтсбурга» записал на свой счёт 62 встречи. При этом канадцу понадобилось для своего достижения провести на десять матчей больше.

В последних встречах россиянин творит чудеса. Так, в домашнем противостоянии с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ) он совершил 28 спасений, а в овертайме остановил сольный выход капитана и лучшего бомбардира «Кингз» Анже Копитара, после чего «Тампа» забила победный гол.

После встречи главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер восхищался действиями россиянина, который в том эпизоде растянулся в шпагате, преградив путь шайбе.

«Все, кто посмотрят этот момент, не смогут объяснить, как Василевскому вообще удалось сделать этот сэйв. Но нужно понимать, что это выдающиеся атлетические данные нашего вратаря. И каждый день он работает над этим на тренировках. Постоянно растягивается, занимается гибкостью. И это приносит результат. Конечно, тут помогает рост — хорошо, когда в тебе 190 см. Но это также и способность быстро передвигаться от штанги к штанге. Мобильность и отточенность техники у Василевского невероятны. Не так много ребят смогли бы сделать такой сэйв. Но Вася — один из них», — приводит слова наставника официальный сайт НХЛ.

Сам Василевский, преобразившийся по сравнению с началом сезона, отмечает, что в своей игре ничего не менял, а также высоко оценивает действия защитников, которые существенно облегчают ему жизнь.

«Всё, что работало для меня в прошлом, может работать и дальше. Зачем что-то менять? Я стараюсь сохранять концентрацию в любом моменте на льду, даже если это тренировка. Вот и всё. Это мой рецепт. Когда команда несёт такие потери [и не могут сыграть такие хоккеисты], как Брейден Пойнт и Никита Кучеров, то помогает в первую очередь система. Например, даже когда у нас несколько новых лиц выходит в меньшинстве, каждый знает, как действовать на льду, и работает на благо команды. И второе, что придаёт уверенности, — это другие лидеры, берущие дополнительную ношу. Думаю, у нас сильнейший подбор защитников. Это делает мою жизнь как вратаря легче», — сказал Василевский.

Интересно, что действующий обладатель приза самому ценному игроку плей-офф до конца года может довести число своих побед до 69. Впереди у «Лайтнинг» домашние игры с «Монреалем» и «Рейнджерс», а также гостевые с «Колорадо», «Вегасом», «Аризоной», «Флоридой».

Удачная игра Василевского позволила «Тампе» выйти на первое место в турнирной таблице НХЛ. В активе команды теперь 42 очка и она опережает «Торонто» по дополнительным показателям.