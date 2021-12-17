«Тампа» победила «Оттаву» в матче НХЛ, Василевский сделал 25 сэйвов

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Оттаву Сенаторз».
«Тампа» победила «Оттаву» в матче НХЛ, Василевский сделал 25 сэйвов
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

У «Лайтнинг» забрасывали Алекс Киллорн и Виктор Хедман. Вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков из 26. Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал.

У проигравших отличился Тома Шабо. Россиянин Артём Зуб не отметился результативными действиями. Никита Зайцев получил травму нижней части тела и досрочно закончил игру.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу.

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