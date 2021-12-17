«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» проиграл «Нэшвилл Предаторз».
«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Бриджстоун-арене» в Нэшвилле, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Предаторз» дубль оформил Филип Форсберг, по разу отличились Таннер Жанно, Роман Йози и Маттиас Экхольм. Российский форвард Яков Тренин очков не набрал.

У проигравших шайбы забрасывали Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. Михаил Мальцев не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Баффало».

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