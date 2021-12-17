«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Ничушкин забросил шайбу
- Reuters
Встреча, проходившая на «Бриджстоун-арене» в Нэшвилле, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе «Предаторз» дубль оформил Филип Форсберг, по разу отличились Таннер Жанно, Роман Йози и Маттиас Экхольм. Российский форвард Яков Тренин очков не набрал.
У проигравших шайбы забрасывали Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. Михаил Мальцев не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Баффало».