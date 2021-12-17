Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»
- Reuters
Встреча, проходившая в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле, завершилась победой «Баффало» в серии полематчевых буллитов — 3:2 (Б).
В основное время в составе «Сэйбрз» отличились Дилан Козенс и Марк Писик. Решающий буллит в серии реализовал Тейдж Томпсон.
У хозяев забрасывали Джон Меррилл и Кирилл Капризов. Российский защитник Дмитрий Куликов очков не набрал. На счету Капризова результативный бросок в основное время, а также нереализованный буллит в серии.
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