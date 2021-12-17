Василевский установил новый рекорд НХЛ по количеству побед за календарный год

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству побед за один календарный год.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:1) россиянин одержал 63-ю победу в 2021 году.

По этому показателю он превзошёл предыдущего рекордсмена лиги Марка-Андре Флёри, который, выступая за «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году, одержал 62 победы.

В текущем сезоне Василевский сыграл 23 матча, добыв 16 побед. В среднем за игру 27-летний голкипер отражает 92,7% бросков.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Оттаву» в матче НХЛ, Василевский сделал 25 сэйвов.