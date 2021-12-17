Василевский установил новый рекорд НХЛ по количеству побед за календарный год
- Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:1) россиянин одержал 63-ю победу в 2021 году.
По этому показателю он превзошёл предыдущего рекордсмена лиги Марка-Андре Флёри, который, выступая за «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году, одержал 62 победы.
В текущем сезоне Василевский сыграл 23 матча, добыв 16 побед. В среднем за игру 27-летний голкипер отражает 92,7% бросков.
Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Оттаву» в матче НХЛ, Василевский сделал 25 сэйвов.