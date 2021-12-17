Дебют в 15 лет, пента-трик за 20 минут и «золотой» гол в ворота КПР: каким запомнят завершившего карьеру Агуэро

Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры в 33 года из-за проблем с сердцем. Аргентинский футболист последовал совету врачей после того, как не смог продолжить встречу испанского чемпионата из-за приступа тахикардии. В чём форвард превзошёл Диего Марадону у себя на родине, сколько достижений Английской премьер-лиги переписал на себя с момента дебюта и почему фанаты «Манчестер Сити» его никогда не забудут — в материале RT.

Слухи о том, что Серхио Агуэро может завершить карьеру, ходили с тех пор, как он из-за тахикардии вынужден был покинуть поле в матче 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Сначала нападающему предписали несколько дней покоя в больнице, но уже на следующее утро срок восстановления увеличился до трёх месяцев, а вскоре журналист Жерар Ромеро намекнул, что новичок «Барселоны» вообще больше не выйдет на поле. Аргентинец поспешил успокоить взволнованных поклонников и опроверг это заявление.

А спустя неделю Кун созвал пресс-конференцию, на которой со слезами на глазах объявил о своём уходе. По словам форварда, ему тяжело далось решение повесить бутсы на гвоздь, однако после многочисленных обледований врачи посоветовали ему не рисковать здоровьем. Агуэро добавил, что футбол научил его никогда не сдаваться, но сейчас он предпочитает думать о волшебных годах, которые посвятил игре, а не об отсутствии возможности вернуться на газон.

RT вспоминает главные вехи в карьере одного из самых ярких игроков 2010-х.

Обновил рекорд Марадоны

В большом футболе Агуэро дебютировал за «Индепендьенте» в возрасте 15 лет и 35 дней, побив рекорд Диего Марадоны и став самым молодым футболистом в истории чемпионата Аргентины. Кстати, уже тогда на майке нападающего перед фамилией появилась таинственная приписка «Кун», о значении которой знали только близкие и друзья.

«Я придумал прозвище Кун ещё в детстве из-за сходства с персонажем моего любимого японского мультика, которого на самом деле звали Кум-Кум, — рассказывал Агуэро в интервью BBC Sport. — Мои бабушка и дедушка были первыми, кто дал мне это имя. Я думаю, что моё прозвище отличается от прозвищ большинства спортсменов, оно уникально. Не каждый день спортсмена называют в честь мультипликационного персонажа».

Стал легендой «Манчестер Сити»

Первым европейским клубом Агуэро стал «Атлетико», с которым аргентинец в ещё досимеоновскую эпоху выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, однако самые яркие и успешные годы он провёл в Англии. Кун перебрался в «Манчестер Сити» в 2011-м, когда арабские шейхи только начинали сорить деньгами, тем самым вселяя в болельщиков надежды на доминирование. За год до приезда аргентинца состав пополнили Эдин Джеко, Яя Туре, Марио Балотелли, Давид Сильва, Александр Коларов, Джеймс Милнер и Жером Боатенг.

Однако главной звездой той команды стал именно Агуэро. Впоследствии он выиграл с «Сити» полтора десятка титулов, семь раз становился игроком месяца в АПЛ, забивал по 20 и более мячей на протяжении пяти сезонов подряд, оформил 12 хет-триков ― больше Робби Фаулера, Тьерри Анри и Гарри Кейна, огорчил 32 команды из 33, с которыми ему пришлось пресечься, стал лучшим футболистом в истории лиги по соотношению проведённого на поле времени и количества голов (он отличался раз в 108 минут), возглавил список самых «забивных» иностранцев (184 гола) и стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» (260 голов).

Забил «золотой» мяч в ворота КПР

За годы карьеры Агуэро забил массу значимых мячей. Чего только стоили пента-трик в ворота «Ньюкасла» за 20 минут, хет-трик в матче с «Баварией» в Лиге чемпионов и юбилейный, 50-й гол в АПЛ в ворота «Манчестер Юнайтед». Однако самым памятным для болельщиков «Сити» на долгие годы останется «золотой» гол в ворота КПР на исходе компенсированного времени в последнем туре сезона-2011/12.

За шесть туров до конца «горожане» отставали от МЮ на восемь очков, однако выиграли следующие пять матчей и нагнали земляков. Для первого с 1968 года чемпионского титула им надо было победить дома «Куинз Парк Рейнджерс», боровшихся за выживание. К 66-й минуте гости вели 2:1, а «Юнайтед» в параллельном матче с минимальным счётом обыгрывал «Сандерленд». Развязка вышла ошеломительной. Сначала на 92-й минуте Эдин Джеко восстановил паритет, а спустя 125 секунд Агуэро осчастливил фанатов «Сити».

Не воссоединился с Месси

Месси и Агуэро — близкие друзья. Футболисты познакомились ещё в юношеской сборной Аргентины, вместе выиграли золото Олимпиады-2008 и Кубка Америки-2021 и едва не стали чемпионами мира в 2014-м. А в 2009-м Месси даже стал крёстным отцом сына Агуэро Бенхамина, дедушкой которого был Диего Марадона.

Летом нынешнего года Кун и Лео имели все шансы на закате карьеры стать одноклубниками. Агуэро перебрался в «Барселону». Однако к тому моменту дни Месси в клубе были сочтены. Совсем скоро главная звезда сине-гранатовых отправился покорять Париж.

Агуэро же из-за травмы пропустил почти два месяца и дебютировал за каталонцев только в середине октября. А уже в следующем туре забил свой первый и, как оказалось, последний гол за «Барселону» — в ворота мадридского «Реала». Увы, спустя неделю после эль-класико аргентинец провёл последний матч в своей карьере футболиста.