Экс-директор «Динамо» рассказал о сорвавшемся трансфере Агуэро в московский клуб

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Борис Игнатьев рассказал, как в команду мог перейти бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в сезоне-2005/06.

«Ему было лет 17, но уже тогда он представлял большой интерес не только для «Динамо», но и для других клубов. И мы были одни из первых. Алексей Федорычев поведал, что есть такой футболист, что он довольно перспективный и очень важно для «Динамо» его заполучить в качестве форварда», — цитирует Игнатьева «РБК-Спорт».

По его словам, он вместе с переводчицей ездил смотреть на игры Агуэро, встречался с его агентами и самим футболистом, а также получил положительную реакцию на их предложение. Функционер также предположил, что против поездки в Россию выступили родители аргентинца.

«Родители сказали, что Агуэро должен перейти в более серьёзный клуб. Кто ни приедет в Россию, он дальше Китая никуда не уедет. Однако не могу предполагать, как бы Агуэро адаптировался», — добавил Игнатьев.

За свою карьеру Агуэро выступал за «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселону». Он выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги, Кубок Америки и Олимпийские игры.

Ранее Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.