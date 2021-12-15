Форвард «Барселоны» Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
- Reuters
Об этом футболист сообщил 15 декабря на специальной пресс-конференции.
«Это очень тяжёлый момент. Всё ради здоровья», — сказал футболист.
30 октября аргентинец не смог доиграть матч с «Алавесом». Врачи диагностировали у него тахикардию.
33-летний нападающий перешёл в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента. За каталонцев Агуэро успел провести пять матчей и забил один мяч.
За свою карьеру Агуэро выступал за «Индепендьенте», «Атлетико» и «Манчестер Сити», выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги, Кубок Америки и Олимпийские игры.
Ранее «Барселона» анонсировала проведение пресс-конференции с Агуэро 15 декабря.