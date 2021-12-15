Форвард «Барселоны» Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.

Об этом футболист сообщил 15 декабря на специальной пресс-конференции.

«Это очень тяжёлый момент. Всё ради здоровья», — сказал футболист.

30 октября аргентинец не смог доиграть матч с «Алавесом». Врачи диагностировали у него тахикардию.

33-летний нападающий перешёл в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента. За каталонцев Агуэро успел провести пять матчей и забил один мяч.

За свою карьеру Агуэро выступал за «Индепендьенте», «Атлетико» и «Манчестер Сити», выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги, Кубок Америки и Олимпийские игры.

Ранее «Барселона» анонсировала проведение пресс-конференции с Агуэро 15 декабря.