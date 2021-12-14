«Барселона» анонсировала проведение пресс-конференции с Агуэро 15 декабря
- AP
Об этом сообщает клубная пресс-служба. Вместе с Агуэро на пресс-конференции будет присутствовать президент клуба Жоан Лапорта.
Ожидается, что речь будет идти о завершении профессиональной карьеры Агуэро. Подобное решение 33-летнего футболиста связано с проблемами с сердцем. 30 октября во время матча чемпионата Испании с «Алавесом» аргентинцу стало плохо. В больнице врачи обнаружили у нападающего тахикардию.
Ранее сообщалось, что Агуэро объявит о завершении игровой карьеры 15 декабря.