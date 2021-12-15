«Манчестер Сити» забил семь безответных мячей «Лидсу» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» дома нанёс разгромное поражение «Лидсу» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Этихад — Сити оф Манчестер», завершилась со счётом 7:0 в пользу «горожан».

Мячи забили Фил Фоден (8-я минута), Джек Грилиш (13-я), Кевин Де Брёйне (32-я, 62-я), Рияд Марез (49-я), Джон Стоунз (74-я), Натан Аке (78-я).

«Сити» (47 очков) лидирует в чемпионате Англии. «Лидс» (16) — на 16-м месте в турнирной таблице.

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