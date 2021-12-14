В АПЛ зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом

Короткая ссылка
Английская премьер-лига (АПЛ) зафиксировала рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В АПЛ зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом
  • © Reuters/Andrew Boyers

Лига объявила о 42 новых случаях инфицирования вирусом, сообщает Sky Sports. Этот показатель является рекордом на сегодняшний день.

За последнюю неделю среди футболистов и персонала клубов АПЛ сделано 3805 тестов. Из-за вспышки коронавируса были отменены матчи «Тоттенхэма» с «Брентфордом» и с «Манчестер Юнайтед».

Ранее Кафельников выразил надежду на то, что московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграют между собой в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить