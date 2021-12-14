В АПЛ зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусом
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Лига объявила о 42 новых случаях инфицирования вирусом, сообщает Sky Sports. Этот показатель является рекордом на сегодняшний день.
За последнюю неделю среди футболистов и персонала клубов АПЛ сделано 3805 тестов. Из-за вспышки коронавируса были отменены матчи «Тоттенхэма» с «Брентфордом» и с «Манчестер Юнайтед».
Ранее Кафельников выразил надежду на то, что московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграют между собой в плей-офф Лиги Европы УЕФА.