Кафельников хочет, чтобы в 1/4 финала ЛЕ «Спартак» и «Зенит» сыграли между собой

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников выразил надежду на то, что московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграют между собой в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

«Было бы супер, если бы в четвертьфинале Лиги Европы «Спартак» и «Зенит» сыграли между собой», — написал Кафельников в Twitter.

Он добавил, что только на европейской арене можно выявить сильнейшего по спортивному принципу, благодаря квалифицированным международным арбитрам.

Напомним, что «Зенит» в стыковых матчах Лиги Европы сыграет с «Бетисом». У «Спартак» ещё не определился соперник в 1/8 финала турнира.

Ранее сообщалось, что «Спартак» купит защитника молодёжной сборной России Классена.