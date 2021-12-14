Кафельников хочет, чтобы в 1/4 финала ЛЕ «Спартак» и «Зенит» сыграли между собой
«Было бы супер, если бы в четвертьфинале Лиги Европы «Спартак» и «Зенит» сыграли между собой», — написал Кафельников в Twitter.
Он добавил, что только на европейской арене можно выявить сильнейшего по спортивному принципу, благодаря квалифицированным международным арбитрам.
Напомним, что «Зенит» в стыковых матчах Лиги Европы сыграет с «Бетисом». У «Спартак» ещё не определился соперник в 1/8 финала турнира.
Ранее сообщалось, что «Спартак» купит защитника молодёжной сборной России Классена.