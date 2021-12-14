Источник: «Спартак» купит защитника молодёжной сборной России Классена

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Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно хочет приобрести защитника молодёжной сборной России и австрийского «Тироля» Леона Классена.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале.

По информации источника, этот трансфер станет первым для «Спартака» в нынешнем сезоне.

21-летний защитник сыграл за «Тироль» 20 матчей в текущем сезоне австрийской Бундеслиги, в которых сделал шесть результативных передач.

Напомним, что 13 декабря «Спартак» в 18-м туре РПЛ на выезде в большинстве проиграл «Сочи» со счётом 0:3.

Ранее Губерниев заявил, что вкуса на игроков у Витории по-прежнему нет.

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