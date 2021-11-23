«Маску в общественных местах надо носить обязательно»: что известно о задержании в Пулкове тренера по плаванию Ильина

СМИ сообщили о задержании заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина в аэропорту Пулково. По словам чемпионки мира Виталины Симоновой, Ильин отказывался надевать маску. Саму спортсменку задержали за оскорбление сотрудников полиции. Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что в организации изучают информацию по задержанию.

СМИ сообщили о задержании в аэропорту Пулково заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина. Специалист, воспитавший целую плеяду выдающихся спортсменов, среди которых пятикратная рекордсменка Европы Валентина Артемьева и чемпион мира Сергей Гейбель, отказался надевать маску в помещении.

Видео инцидента выложила в своём Instagram трёхкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова.

Как рассказала Симонова позднее, у стойки регистрации Александру сделали замечание из-за отсутствия маски. Тренер в ответ заявил, что она не является средством защиты органов дыхания, и попросил выдать ему респиратор.

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«В итоге пришла охрана. Ильина попросили предъявить паспорт. Он пытался выяснить, на каком основании, и хотел написать жалобу на девушку, которая отказалась его регистрировать. Затем тренера попросили пройти в дежурную часть», — объяснила спортсменка в интервью «Матч ТВ».

По её словам, после перепалки тренера задержали. Также попросили пройти в дежурную часть и саму Симонову. Там были записаны её показания, а после публикации видео в Instagram, с её слов, у неё изъяли телефон.

Спортсменке предъявлено обвинение по 319-й статье УК РФ за оскорбление представителя власти, а также выдана подписка о невыезде.

Во Всероссийской федерации плавания сообщили, что «изучают информацию» по инциденту. Об этом заявил глава организации Владимир Сальников.

«Когда завершим — сделаем соответствующее заявление», — пообещал четырёхкратный олимпийский чемпион.

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев у себя в Telegram посоветовал всем носить маски в общественных местах.

«По поводу задержания тренера по плаванию Ильина. Маску в общественных местах надо носить обязательно! Хотим мы этого или нет», — написал Губерниев.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не верит, что тренера задержали просто так.

«Это действительно вопрос безопасности. Можно сколько угодно говорить про справки, про QR-коды, но маска — это единственное, что обеспечивает безопасность. И если человек не надевает маску, подвергая тем самым опасности других пассажиров, то я бы, например, им возмутилась. У каждого могут быть свои заболевания, медотводы, другие вещи. Но если человек находится без маски, он может заразить других. А потом наступает смерть, если рядом находится человек с серьёзными патологиями. Не бывает так, чтобы полицейские просто задержали человека», — приводит слова Журовой «Газета.ру».

В аэропорту Пулково действует обязательный масочный режим для всех пассажиров.

Стоит отметить, что за нарушение масочного режима в аэропорту российские спортсмены и тренеры задерживаются не первый раз. В начале октября национальную команду по вольной борьбе в Амстердаме не пустили на рейс до Осло. Самолёт попросили покинуть в том числе главного тренера Дзамболата Тедеева и двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, который был знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпийских игр — 2020. Спортсмены долетели до Осло на следующий день.

По данным на вторник, 23 ноября, Санкт-Петербург занимает в России четвёртое место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки в городе зафиксировали 1060 заболевших, 76 человек скончались.