Победный гол Роналду, уверенная работа Карасёва и травмы Лукаку и Вернера: как закончился 3-й тур Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» совершил камбэк в противостоянии с «Аталантой». После первого тайма манкунианцы уступали со счётом 0:2, но во втором отличились трижды. Победный мяч незадолго до финального свистка забил Криштиану Роналду. «Бавария» на выезде не оставила шансов «Бенфике», хотя не могла поразить чужие ворота до 70-й минуты. «Челси» разгромил «Мальмё», но из-за травм временно лишился Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. А российский судья Сергей Карасёв обслужил встречу «Янг Бойз» — «Вильярреал». Как закончился третий тур Лиги чемпионов — в материале RT.

Камбэк «Манчестер Юнайтед»

К центральному матчу игрового дня Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» подошёл не в лучшей форме. В последних трёх турах АПЛ команда набрала лишь очко, а в главном еврокубке сенсационно уступила «Янг Бойз». Очередная осечка могла серьёзно пошатнуть позиции Уле-Гуннара Сульшера. И начало не предвещало норвежскому специалисту ничего хорошего. Бергамоски отличились дважды уже к 28-й минуте, а манкунианцы впервые в истории проиграли первый тайм домашней встречи ЛЧ с разницей в два мяча.

Однако после перерыва они сотворили невероятный камбэк. Начало ему положил Маркус Рашфорд, до того не реализовавший целый ряд выгодных моментов. После этого гости отдали инициативу сопернику и прижались к собственным воротам. В надежде исправить ситуацию Джан Пьеро Гасперини бросил в бой Алексея Миранчука и Руслана Малиновского, но это не помогло. Россиянин в итоге отметился лишь одним ударом и семью передачами (71% — точные).

И именно после его появления на поле «Аталанта» пропустила дважды. Сравнял счёт Гарри Магуайр, задержавшийся в чужой штрафной. А поставил точку Криштиану Роналду, головой замкнувший навес с фланга. Столь важным голом португалец отметился в юбилейном 300-м матче за «МЮ». Попутно он стал автором ещё ряда статистических достижений. Например, нападающий забил 137-й мяч в ЛЧ и упрочил лидерство в списке самых результативных футболистов в истории турнира. Также он огорчил в ЛЧ 38-ю команду и установил новый рекорд по этому показателю. Наконец, Роналду переписал достижение Икера Касильяса по количеству игр в еврокубках — 187.

Феерия «Баварии»

Также игровой день получился богатым на разгромы — в среду были зафиксированы сразу три крупные победы. Не оставила шансов «Бенфике» на выезде «Бавария» — 4:0. Набрать дежурные три очка мюнхенцам не помешало даже отсутствие на скамейке приболевшего Юлиана Нагельсманна.

При этом лиссабонцы сдерживали атаки маститого соперника вплоть до 70-й минуты. Гости владели подавляющим преимуществом, но мяч упорно не шёл в ворота. Несколько потрясающих сейвов совершил Одиссеас Влаходимос. А когда и он оказывался бессилен, хозяевам на выручку приходила судейская бригада. В первом тайме из-за игры рукой отменили гол Роберта Левандовски, а во втором не засчитали мяч Томаса Мюллера из-за офсайда у Кингсли Комана.

В результате спас фаворита Лерой Зане, открывший счёт великолепным ударом со штрафного. Пропустив, португальский коллектив посыпался и позволил оппоненту добить себя. Лучшим в составе «Баварии» стал Зане, в последствии оформивший дубль и ассистировавший Роберту Левандовски. Ещё один мяч в собственные ворота отправил нападающий Эвертон, решивший помочь обороне. Пока мюнхенцы на групповом этапе ЛЧ не встречают достойного сопротивления. В трёх поединках они суммарно 12 раз огорчили «Барселону», киевское «Динамо» и «Бенфику» и ни разу не пропустили.

Потери «Челси»

С аналогичным счётом удалось переиграть «Мальмё» сопернику «Зенита» по группе H «Челси». Вот только победа далась лондонцам дорогой ценой. В, по сути, проходном матче они из-за травм ещё в первом тайме лишились обоих основных нападающих. Ромелу Лукаку заработал пенальти для команды, но получил повреждение голеностопа после жёсткого подката Лассе Нильсена. А Тимо Вернер дёрнул заднюю поверхность бедра практически на ровном месте незадолго до перерыва.

Даже такие потери не помешали действующему обладателю трофея разгромить уступающего в классе соперника. Открыл счёт на девятой минуте Андреас Кристенсен. Для центрального защитника этот гол стал дебютным в составе «Челси». Причём чтобы впервые забить за синих датчанину потребовалось провести 137 встреч во всех турнирах. Жоржиньо оформил дубль двумя ударами с одиннадцатиметровой отметки. Ещё один мяч записал на свой счёт Кай Хаверц.

Чемпион Швеции в нынешнем розыгрыше ЛЧ пока оказывается не в состоянии не только набрать очки, но даже отличиться. Мало того, все три матча «Мальмё» проиграл с крупным счётом, суммарно пропустив 11 раз.

Невезение «Янг Бойз»

После первого круга группового этапа наиболее запутанная ситуация сложилась в квартете F, где выступают в том числе «Манчестер Юнайтед» и «Аталанта». В нём нет ни явного фаворита, ни очевидного аутсайдера. Поспособствовал этому и результат матча «Янг Бойз» — «Вильярреал». Испанская команда приехала в Швейцарию, имея всего один балл в активе, но одержала крупную победу (4:1) и вернулась в борьбу за попадание в плей-офф.

Поразительно, но хозяева, несмотря на счёт, играли не хуже оппонента. По владению мячом они гостям почти не уступили, а по количеству ударов превзошли их (17:13), но слабая реализация помешала бернцам вернуться в игру после провального начала. Уже к 16-й минуте подопечные Унаи Эмери отличились дважды. Причём Йереми Пино открыл счёт в свой 19-й день рождения.

Сократить отставание «Янг Бойз» удалось лишь ближе к финальному свистку. После этого коллектив Давида Вагнера пошёл вперёд, чтобы дважды пропустить результативные контратаки оппонента. Так, «Вильярреал» набрал важнейшие три очка под надзором судейской бригады Сергея Карасёва. Российский арбитр в очередной раз качественно сделал свою работу и позволял командам играть. Москвич зафиксировал всего 17 фолов и ограничился двумя жёлтыми карточками.

Лидерство «Зальцбурга»

А в квартете G лидерство неожиданно захватил «Зальцбург». Болельщики могли представить, что чемпион Австрии будет смотреться достойно, но вряд ли предполагали, что в первых трёх турах он наберёт семь очков из девяти возможных. Сначала подопечные Маттиаса Яйсле упустили победу над «Севильей», не реализовав два пенальти, затем обыграли «Лилль» и, наконец, дома оказались сильнее «Вольфсбурга» — 3:1.

Команды показали зрелищный открытый футбол и уже к 15-й минуте обменялись голами. На мяч Карима Адейеми быстро ответил Лукас Нмеча. Во втором тайме успех хозяевам принесли угловые. Они дважды отличились после удачного розыгрыша корнеров. В обоих случаях чужие ворота поразил молодой Ноа Окафор, причём на то, чтобы оформить дубль, форварду хватило всего 13 минут. Более того, эти мячи стали дебютными в главном еврокубке для 21-летнего футболиста.