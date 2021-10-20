«Челси» забил четыре безответных мяча «Мальмё» в матче ЛЧ

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Английский «Челси» одержал разгромную победу над шведским «Мальмё» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Челси» забил четыре безответных мяча «Мальмё» в матче ЛЧ
  • Reuters
  • © David Klein

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев дубль оформил Жоржиньо, который на 21-й и 57-й минутах отличился с пенальти, также по разу забили Андреас Кристенсен (9') и Кай Хаверц (48').

«Челси» набрал шесть очков и сохранил второе место в турнирной таблице группы H. «Мальмё» (0) находится на последней позиции в квартете.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов.

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