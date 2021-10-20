МЮ отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Аталантой» в Лиге чемпионов

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Английский «Манчестер Юнайтед» на своём поле переиграл «Аталанту» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
МЮ отыгрался с 0:2 и вырвал победу над «Аталантой» в Лиге чемпионов
  • Reuters
  • © Phil Noble

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 3:2.

В составе гостей на 15-й и 28-й минутах отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал. После перерыва Маркус Рашфорд сократил отставание (53'), а Гарри Магуайр восстановил равенство на 75-й минуте. На 81-й минуте манкунианцы вырвали победу благодаря голу Криштиану Роналду.

Российский полузащитник коллектива из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и возглавил группу F. «Аталанта» (4) находится на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Зальцбург» обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги чемпионов.

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