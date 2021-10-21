Радимов: «Зенит» смотрелся достойно в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита-2», бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» смотрелся достойно, но, к сожалению, потерпел поражение. Что вы хотите? Это «Ювентус»! Посмотрите на одни лишь замены: у них по ходу игры выходят Кулушевски и Куадрадо — футболисты высочайшего уровня», — цитирует Радимова «Чемпионат».

Он отметил, что в нынешнем розыгрыше турнира «Зенит» здорово играет в обороне, а на таком уровне может решить всё один момент.

«Петербуржцы были наказаны за потерю концентрации. У «Зенита» ведь были моменты… Забить не удалось. Мне понравился Клаудиньо. Видно, что бразилец здорово ведёт игру в атаке. Хорошее приобретение», — добавил специалист.

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо заявил, что команде нужно выходить в плей-офф уже в следующем матче с «Зенитом».