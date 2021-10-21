Де Шильо: «Ювентусу» нужно выходить в плей-офф уже в следующем матче с «Зенитом»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттиа Де Шильо прокомментировал победу над петербургским «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам важно было выиграть. Эти 3 очка нам не гарантируют прямой квалификации, но это большой шаг для выхода из группы. Нам нужно выходить в плей-офф уже в следующем матче с «Зенитом», — цитирует Де Шильо «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее актёр Михаил Боярский выразил мнение, что «Зенит» играл с «Ювентусом» на равных.