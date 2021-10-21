Боярский считает, что «Зенит» играл с «Ювентусом» на равных

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Игра очень хорошая. Зенитовцы молодцы, несмотря на результат. Результат сравним с матчем «Спартака». Мне нравится, в каком состоянии находится команда, как работает Семак, как отважно играют футболисты. Мне всё очень симпатично. «Ювентус» — великолепная команда, споров нет. Но не боги горшки обжигают, и у них могут быть проблемы. Нельзя сказать, что «Ювентус» был на голову выше, команды были равны по силам», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

По его мнению, после такого матча никто не смеет сказать ничего плохого в адрес «Зенита», а в ближайшей игре со «Спартаком» сине-бело-голубые должны победить, если будут действовать, как против «Ювентуса».

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос назвал обидным поражение «Зенита» от «Ювентуса».