Боярский считает, что «Зенит» играл с «Ювентусом» на равных

Короткая ссылка
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Боярский считает, что «Зенит» играл с «Ювентусом» на равных
  • AP
  • © Dmitry Lovetsky

«Игра очень хорошая. Зенитовцы молодцы, несмотря на результат. Результат сравним с матчем «Спартака». Мне нравится, в каком состоянии находится команда, как работает Семак, как отважно играют футболисты. Мне всё очень симпатично. «Ювентус» — великолепная команда, споров нет. Но не боги горшки обжигают, и у них могут быть проблемы. Нельзя сказать, что «Ювентус» был на голову выше, команды были равны по силам», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

По его мнению, после такого матча никто не смеет сказать ничего плохого в адрес «Зенита», а в ближайшей игре со «Спартаком» сине-бело-голубые должны победить, если будут действовать, как против «Ювентуса».   

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос назвал обидным поражение «Зенита» от «Ювентуса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить