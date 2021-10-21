Барриос назвал обидным поражение «Зенита» от «Ювентуса»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Барриос назвал обидным поражение «Зенита» от «Ювентуса»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Нам не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. «Ювентус» — команда, которой нельзя позволять такие вещи. Мы пропустили одну контратаку, и они тут же забили. Это очень обидное поражение, жаль, что мы проиграли дома», — цитирует Барриоса сайт «Зенита».

По его словам, в команде до сих пор думают о выходе из группы и собираются бороться до конца.

«План был такой же, как и в самом начале — постараться победить дома. На это были нацелены все мысли, но, к сожалению, мы допустили ошибку, пропустили гол и не смогли выполнить задачу. Но мы продолжим борьбу», — добавил хавбек.

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак оценил тяжесть травм полузащитников команды Клаудиньо и Малкома, полученных в матче с «Ювентусом».

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