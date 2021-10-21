Семак оценил тяжесть травм Клаудиньо и Малкома, полученных в матче с «Ювентусом»
- РИА Новости
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«По Клаудиньо предварительно ушиб. По Малкому всё сложнее. Завтра проведём обследование», — цитирует Семака «Чемпионат».
«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.
Ранее защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий заявил, что «Зенит» доминировал над «Ювентусом» некоторое время.