Семак оценил тяжесть травм Клаудиньо и Малкома, полученных в матче с «Ювентусом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о травмах полузащитников команды Клаудиньо и Малкома, которые они получили в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».

«По Клаудиньо предварительно ушиб. По Малкому всё сложнее. Завтра проведём обследование», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий заявил, что «Зенит» доминировал над «Ювентусом» некоторое время.