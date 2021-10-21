Семак оценил тяжесть травм Клаудиньо и Малкома, полученных в матче с «Ювентусом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о травмах полузащитников команды Клаудиньо и Малкома, которые они получили в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом».
Семак оценил тяжесть травм Клаудиньо и Малкома, полученных в матче с «Ювентусом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«По Клаудиньо предварительно ушиб. По Малкому всё сложнее. Завтра проведём обследование», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее защитник сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий заявил, что «Зенит» доминировал над «Ювентусом» некоторое время.

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