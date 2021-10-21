Ракицкий: «Зенит» доминировал над «Ювентусом» некоторое время

Короткая ссылка
Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Ракицкий: «Зенит» доминировал над «Ювентусом» некоторое время
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

«Не знаю. Вроде концентрация была, все было. Не боялись играть, даже некоторое время доминировали над «Ювентусом», были моменты. Это футбол, мы не забили, у них был во втором тайме один момент — они забили», — сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ».

Он уверен, что болельщикам понравился динамичный футбол в исполнении «Зенита» и «Ювентуса». По его мнению, в минувшем матче никто не пытался просто отбиваться.

«Для нас сегодня был праздник. Мы бьемся в чемпионате России, чтобы играть в таких матчах. Мы не переживали и хотели показать болельщикам, что можем и хотим играть в красивый футбол», — добавил игрок.

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее Семак объяснил, почему игроки «Зенита» Далер Кузяев и Сердар Азмун вышли не с первых минут в матче с «Ювентусом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить