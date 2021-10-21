Ракицкий: «Зенит» доминировал над «Ювентусом» некоторое время

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю. Вроде концентрация была, все было. Не боялись играть, даже некоторое время доминировали над «Ювентусом», были моменты. Это футбол, мы не забили, у них был во втором тайме один момент — они забили», — сказал Ракицкий в эфире «Матч ТВ».

Он уверен, что болельщикам понравился динамичный футбол в исполнении «Зенита» и «Ювентуса». По его мнению, в минувшем матче никто не пытался просто отбиваться.

«Для нас сегодня был праздник. Мы бьемся в чемпионате России, чтобы играть в таких матчах. Мы не переживали и хотели показать болельщикам, что можем и хотим играть в красивый футбол», — добавил игрок.

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее Семак объяснил, почему игроки «Зенита» Далер Кузяев и Сердар Азмун вышли не с первых минут в матче с «Ювентусом».